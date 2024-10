Come trattare un uomo che non fa altro che sminuirti

Come trattare un uomo che ti sminuisce? Ecco alcuni consigli per evitare situazioni poco piacevoli con un collega o un parente!

Che sia un collega o un parente, è importante sapere come iniziare a trattare un uomo che ti sminuisce. Sicuramente per quanto riguarda un partner il discorso potrebbe essere diverso, in quanto in questi casi sarebbe meglio allontanarsi e capire subito che si potrebbe trasformare in un’esperienza a dir poco frustrante e destabilizzante.

Per il proprio bene, quindi, è fondamentale allontanarsi da una determinata negatività quando è possibile farlo. Non sempre, quindi, è possibile allontanarsi da un uomo che non fa altro che sminuire il tuo percorso e la tua persona, specialmente se si tratta di un tuo collega o di un parente vicino.

Come comportarsi con chi ti sminuisce

Sicuramente il primo passo da fare è evitare che questa situazione possa diventare sempre più abitudinaria da parte della persona interessata. Il primo passo da fare, quindi, è fermare sin da subito l’uomo che non fa altro che sminuirti e fargli presente i tuoi sentimenti.

Affronta la questione in maniera del tutto rispettosa, se inizi a contrattaccare una semplice chiacchierata potrebbe generarsi in una litigata da cui sarà difficile uscire.

Detto ciò, quindi, dovrai essere pronta a sentire il motivo del suo atteggiamento e se c’è stato un evento in particolare che lo ha portato a prendersela con te tanto da iniziare a sminuirti.

Ovviamente di come decidono di comportarsi gli altri non bisogna mai farsene una colpa, l’importante però è mettersi in discussione e cercare anche di mettersi per un momento nei panni dell’altro e approfondire il suo punto di vista.

Sicuramente sminuire un’altra persona non è un atteggiamento corretto da assumere, di conseguenza è importante farlo notare subito a qualcuno quando sta andando decisamente sopra i limiti.

Dopo aver provato a comprendere le sue motivazioni, dovrai, per quanto ti possa essere possibile, allontanare quella persona, specialmente se quest’ultima non è disposta a cambiare e a mettere una certa distanza.

Nel momento in cui, però, le umiliazioni diventano forti e difficili da gestire, potresti aver bisogno di un supporto psicologico di un esperto, il quale ti saprà indicare gli strumenti giusti per affrontare la situazione senza andare a compromettere la propria salute mentale.

Cerca il supporto dei tuoi amici e dalle persone a te care, ritrovarsi a gestire una situazione che senti molto più grande di te potrebbe risultare dannoso, specialmente se hai a che fare con un uomo con un disturbo narcisistico di personalità.