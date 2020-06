I capelli dei bambini, sin da quando sono piccoli, richiedono cure e attenzioni, ecco perché è importante tagliarli di tanto in tanto per poterli rinforzare. Sono tante le idee da cui prendere ispirazione, i tagli di capelli per bambino variano dal più classico al più trendy e glamour, stesso discorso vale per i tagli di capelli per le bambine. I bambini piccoli di 2 anni, ad esempio, possono puntare più ad un semplice taglio corto, mentre i più grandicelli possono optare per una sfumatura e un ciuffo a punta. Con le bambine è possibile sbizzarrirsi: dal caschetto al long bob anche scalato, ideale anche per le bambine con i capelli ricci, tra le tendenza risalta, però, il taglio asimmetrico con una leggera scalatura e il ciuffo sul davanti. Scopriamo quali sono i tagli di tendenza!

Tagli di capelli corti per bambino

Qualsiasi sia il taglio di capelli che sceglierete ricordatevi che quelli più trendy del momento sono corti, sfumati e spettinati, eseguiti a rasoio e rifiniti a forbici. Una volta tornati a casa per ricreare l’effetto del parrucchiere basterà asciugare i capelli con il phon dirigendo il getto d’aria dal basso verso l’alto. Infine applicate un prodotto fissante distribuendolo solo sulle punte. Meglio però non usare il gel tutti i giorni dato che contiene sostanze che seccano il capello. Tra la tendenze spiccano anche i capelli con ciuffa a punta, ispirato specialmente allo stile anni Ottanta. Uno dei tagli più richiesti nei saloni per bambini di 2 anni è il pixie, per un aspetto più ribelle e divertente!

Tagli di capelli lunghi bambino

Sempre più di moda i tagli leggermente più lunghi con effetto spettinato, perfetti per i bambini di almeno 10 anni. In alternativa optate per un taglio leggermente scalato con ciuffo laterale, elegante e ideale per tutti quei bambini, piccoli o più grandi, con un capello super liscio. È veloce da asciugare ma rimane comunque più impegnativo rispetto ad un taglio corto. Il ciuffo, però, è sconsigliato durante il periodo estivo poiché potrebbe far sudare eccessivamente il bambino. Quindi è una pettinatura da considerare maggiormente durante la fredda stagione!

Tagli bambino per capelli ricci

I capelli ricci devono essere trattati con cura sin da quando i bambini sono piccoli: il giusto taglio permette di ottenere un riccio sano, definito e per nulla crespo. Per evitare una chioma troppo voluminosa e ingestibile, optate per un taglio leggermente scalato sulle punte, in maniera tale da ottenere una messa in piega naturale con lunghezze morbide e naturali. Da evitare assolutamente i tagli in cui è previsto l’utilizzo del rasoio, poiché potrebbe deformare la struttura del riccio. Prima di procedere con il taglio bambino per capelli ricci, lasciatevi consigliare dal vostro parrucchiere di fiducia: l’esperto troverà una soluzione in base alla tipologia di riccio del bambino.

Tagli di capelli corti per bambina

Optare per tagli corti per una bambina piccola sembrerebbe essere la soluzione più giusta: un taglio corto è facile da gestire, si asciuga facilmente ed è perfetto sia d’inverno che in estate. Una delle tendenze più in voga negli ultimi anni è il long bob o un caschetto paro: questo tipo di taglio rientra tra i capelli di media lunghezza, corto abbastanza da lasciar libere le spalle e lungo il giusto per poter legare i capelli. Se decidete di far tagliare anche il ciuffo laterale, non dimenticate che le forcine per capelli vi torneranno utili spesso e volentieri.

Tagli capelli lunghi bambina

I capelli lunghi per una bambina diventano più difficile da gestire, ma con le giuste accortezze è possibile mantenere le lunghezze sane e morbide. Potete tranquillamente optare per un taglio paro, oppure per seguire le tendenze scegliete un taglio asimmetrico, quindi con una leggera scalatura accompagnata da un ciuffo laterale sul davanti. Durante il periodo invernale, arricchite il look con una frangia piena e asimmetrica, perfetta anche su un semplice taglio pari.

Per trovare la giusta ispirazione, sfogliate la gallery qui sotto!

