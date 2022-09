Come scegliere l’università: consigli per l’orientamento

Come scegliere l’università? Si tratta di una delle tappe chiave di chi vuole continuare gli studi dopo il diploma, e capita spesso di non avere le idee chiare sul da farsi in merito alla Facoltà e al corso da seguire. Grazie ad alcuni preziosi consigli per l’orientamento, decidere quale sarà la strada giusta e quale laurea conseguire non sarà difficile. Per arrivare pronti a intraprendere una carriera universitaria gratificante e…



Individuare gli obiettivi

Foto Pixabay | geralt

Il primo passo da fare per scegliere il corso di laurea giusto è interrogarsi su obiettivi e aspirazioni personali (qui alcuni consigli su che università scegliere nelle discipline creative). A prima vista potrebbe sembrare una banalità, invece la gran parte dei casi di abbandono degli studi si verifica proprio a causa della superficialità con cui è scelto il percorso post diploma… Spesso si cerca di compiacere i desideri e le speranze dei genitori, annichilendo i propri e finendo per lasciare tutto. Una storia vista e rivista, no?

Informarsi sul mondo del lavoro

Una volta che avrete preso coscienza dell’ambito lavorativo verso il quale intendete indirizzarvi, raccogliete informazioni sul mondo del lavoro. Confrontare le proprie aspirazioni con la realtà vi permetterà di mantenere i piedi per terra. Vi aiuterà a comprendere a pieno pro e contro di quel mestiere e a capire se c’è possibilità di trovare occupazione…

Scegliere il corso di laurea

Ora che sapete quali sono le opportunità lavorative cercate, tra le offerte formative del Ministero dell’Istruzione, i corsi di laurea che più vi interessano. Non fermatevi al primo “amore”! Spulciate tra le materie di studio e approfondite i contenuti che andrete a studiare, solo così potrete decidere con maggiore consapevolezza.

E le procedure di ammissione?

Se avete già le idee chiare, individuate l’Ateneo più vicino a voi oppure quello che vi sembra offrire garanzie maggiori per l’ingresso nel lavoro. E non dimenticate di controllare le procedure di ammissione al corso di laurea che preferite: organizzatevi per tempo o potreste rischiare vedere già scaduti i termini per l’inoltro della domanda…

Un futuro roseo…

Un ultimo consiglio: armatevi di molta pazienza. Studiare comporta fatica, ma potreste pur sempre diventare una famosa astronauta come Samantha Cristoforetti oppure, tra qualche anno, essere riconosciute come simboli internazionali del successo in rosa. Se non dovesse accadere, non disperate! Il tempo passato sui libri sarà sempre ben speso…