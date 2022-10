Come risparmiare sul riscaldamento: consigli utili che funzionano

E’ necessario risparmiare sul riscaldamento. I continui aumenti delle bollette non lasciano dubbi: occorre prendere degli accorgimenti per risparmiare. Bastano dei semplici ma pratici espedienti per non ricevere una bolletta molto alta durante la stagione fredda.

Esistono alcune abitudini che possono far risparmiare parecchio denaro. Prese singolarmente, possono sembrare superflue, ma l’unione di tutto può fare la differenza.

Temperatura stabile in casa

Foto Pinterest

E’ buona abitudine non superare in casa i 20 gradi perché ogni grado oltre ai 20 prevede un consumo di energia sempre maggiore, con un aumento sostanziale in bolletta. A tal proposito sarebbe l’ideale usare un termostato intelligente capace di gestire al meglio le temperature ed evitare sprechi inutili di energia. Questi strumenti si integrano perfettamente con il sistema Wi-Fi casalingo.

Eliminare l’aria dei radiatori

E’ importante la manutenzione dei radiatori. Lo spurgo dell’aria presente nei caloriferi è necessaria per il loro funzionamento con il massimo dell’efficienza. Nei termosifoni si possono formare delle vere e proprie bolle di aria che ostacolare il corretto funzionamento e che di conseguenza porta ad un aumento di consumo.

Non coprire i termosifoni

Foto Pinterest

E’ una pessima abitudine quella di coprire i caloriferi. In molti hanno questa abitudine per asciugare i vestiti umidi o per riscaldarli prima di indossarli. Questo limita molto l’efficacia del termosifone, e di conseguenza causa un aumento del consumo.

Anche mobili troppo vicini o gli stessi copritermosifoni hanno un impatto negativo sull’efficacia riscaldante.

Pannelli isolanti

E’ una soluzione molto poco utilizzata ma estremamente funzionale. L’utilizzo di pannelli isolanti permette di risparmiare sul riscaldamento.

Il principio dell’isolamento termico impedisce la dispersione del calore: piazzarli dietro un termosifone permette, infatti, una notevole ottimizzazione del calore.

Isolare gli spifferi

Gli spifferi d’aria sono il vero nemico del calore. La loro presenza, annulla l’isolamento termico e di conseguenza c’è un lavoro a vuoto dei termosifoni: l’aria calda presente nell’abitazione si va pian piano disperdendo all’esterno.