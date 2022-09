Come riscaldare la casa senza dover mai accendere il gas

Il costo del gas è una preoccupazione per molti. Ma come si può riscaldare la casa risparmiando sul gas? Le risposte ci sono e non sono poche. Si tratta di alternative che permettono di riscaldare casa senza gas.

Riscaldamento elettrico a pavimento

Foto PInterest

Una buona alternativa può essere un sistema di riscaldamento elettrico a pavimento. Questo impianto sfrutta l’energia elettrica per riscaldare l’acqua conservata all’interno di serpentine posizionate proprio sotto il pavimento. Il calore viene trasmesso dal basso verso l’alto. E’ un impianto non visibile, in quanto installato sotto il pavimento e proprio per questo presenta costi molto elevati. Occorrono lavori significativi in tutta casa per garantire il calore in tutti gli ambienti. Il sistema è sicuro ed è completamente silenzioso.

Inoltre, c’è da valutare che questo sistema permette di tagliare i costi per il gas, ma grava sul consumo di energia elettrica. L’alternativa è unire questo sistema con pannelli fotovoltaici per l’autoproduzione di elettricità.

Stufa a pellet

Foto Pinterest

Un’altra opzione per riscaldare casa senza gas è rappresentata dalla stufa a pellet. Si tratta di una vera e propria stufa che utilizza i pellet per produrre calore. A differenza della caldaia, non è collegata ad un impianto di riscaldamento ma rappresenta il punto di generazione del calore in casa.

E’ necessario collegare la stufa a pellet ad una canna fumaria e questo può rappresentare una limitazione importante. Questa opzione permette di svincolarsi completamente sia dal gas che dall’energia elettrica.

Pompa di calore

Foto Pinterest

Tra le principali alternative all’utilizzo del gas c’è il sistema a pompa di calore. In commercio ci sono diverse tipologie che però sfruttano tutte lo stesso principio di funzionamento: assorbono calore da fonti esterne per poi cederlo all’interno dell’ambiente.

I vantaggi di questa soluzione sono strettamente collegati alla tipologia di pompa di calore installata. Inoltre, sono disponibili incentivi statali (sotto forma di detrazione fiscale) per installare una pompa di calore a prezzo ridotto, anche se l’installazione resta sempre una spesa abbastanza elevata.