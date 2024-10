Rossetto rotto? Non buttarlo via, puoi ripararlo in poche mosse

Consigli utili su come riparare un rossetto spezzato. Non buttare via nulla, in poche mosse tornerà come nuovo!

I prodotti per il make up hanno una scadenza da rispettare, talvolta però potrebbero rovinarsi prima del tempo. Una buona conservazione per far durare i prodotti più a lungo è sicuramente molto importante.

Talvolta può capitare di ritrovarsi con dei prodotti per il make up da dover buttare via perché accidentalmente cascano per terra e si frantumano in mille pezzi. Un vero e proprio dispiacere specialmente quando capita con quei prodotti che desideravi da tanto.

Può capitare, ad esempio, di ritrovarsi con il rossetto rosso. Come riparare un rossetto spezzato? Ecco alcune dritte per evitare di buttare via il prodotto!

Rossetto spezzato, cosa fare per ripararlo

Far tornare come nuovo il rossetto non è impossibile, bastano poche e semplici mosse e il gioco è fatto. Se un rossetto si è spezzato a metà sembra quasi impossibile da usare, specialmente se è quasi giunto al termine. Cosa fare in questi casi?

Il metodo per riparare il rossetto è davvero semplicissimo e anche molto economico. Non avrai bisogno di chissà quali strumenti per riparare il tuo rossetto preferito spezzato, bensì dovrai rimediare un semplice asciugacapelli.

Quindi attacca il phon alla presa di corrente e accendilo alla minima potenza, avvicina di poco il rossetto al calore del phon e attendi qualche istante. Il prodotto dovrà iniziare a sciogliersi a causa del calore, quindi prendi la parte del rossetto spezzata e poggiala sul rossetto caldo.

Mantieni le due parti con le mani cercando di fare una leggera pressione, non esagerare altrimenti rischi di romperlo nuovamente in altri pezzi. Ora riponi il tuo rossetto in freezer per circa 5 minuti, tiralo fuori e vedrai che sarà tornato come nuovo! Puoi anche lasciarlo a temperatura ambiente, cosa che ti sconsigliamo di fare nel periodo estivo.

Se non hai un asciugacapelli a portata di mano perché magari ti trovi fuori casa, puoi sempre rimediare un accendino. Riscalda quindi la parte del rossetto cercando di non avvicinare troppo la fiamma al prodotto.

Nel caso in cui il tuo rossetto risulti deformato in maniera eccessiva potrai spostarlo di contenitore. In che modo?

Spezza il rossetto in tanti pezzi, dopodiché inserisci i pezzi ottenuti all’interno di una confezione piccola come una palette per ombretti. Riscalda il tutto fino a quando non si sarà completamente sciolto, poi lascia rassodare per qualche minuto e utilizza il tuo lipstick compatto con un pennello per le labbra.

