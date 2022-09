Come rimettersi in forma in autunno dopo le vacanze estive

Dopo le vacanze vi siete lasciate andare e ora volete tornare sui vostri passi in fatto di chili di troppo e pelle stanca? Ecco come rimettersi in forma in autunno, quando ci lasciamo alle spalle gli aperitivi in riva al mare, le cene sotto le stelle e la tintarella…

Tornare in forma dopo le vacanze? Consigli d’autunno per la pelle…

Per rimettersi in forma in autunno dopo le vacanze estive è bene partire dalla giusta attenzione al rapporto pelle e alimentazione. Per combattere brufoli ed occhiaie, così come pelle stanca e opacità, occorre innanzitutto tornare a dormire e mangiare con orari regolari.

Fondamentale fare una bella purificazione con un tonico adatto alla vostra pelle, ideale acqua di rose per restituire luce e vigore al viso affaticato… Per l’incarnato si può fare un delicato scrub al viso ed un’esfoliazione su tutto il corpo, meglio se una volta a settimana per non sottoporre la pelle a eccessivi stress che potrebbero alterarne l’equilibrio.

Massima attenzione anche ai capelli, spesso secchi e crespi al ritorno dalle vacanze: necessitano di un trattamento specifico nutriente con olio di mandorle dolci per ritornare al loro splendore.

Sport, alleato numero uno dopo l’estate

Ammettiamolo: in estate ci siamo lasciate andare al relax e abbiamo peccato di pigrizia, dimenticando la strada verso la palestra per far posto a splendide giornate al mare. Ma è tempo di rimettersi in riga: in autunno, fare sport è l’ideale e, complici le temperature miti, sarà un toccasana farlo all’aria aperta per purificarsi.

Una sana dose di attività fisica aiuterà ad eliminare le tossine, bene anche lunghe passeggiate per rimettere in moto la circolazione e sgonfiare le gambe appesantite.

Alimentazione: cosa mangiare per rimettersi in forma dopo le vacanze estive

Capitolo fondamentale la dieta post vacanze: deve tornare ad essere sana ed equilibrata, con menù senza alcolici, cibi precotti o confezionati e grassi, dolci e troppi carboidrati: meglio preferire cereali integrali, frutta, verdura e in generale cibi cotti in modo leggero per abbattere il rischio chili di troppo e ritenzione idrica.