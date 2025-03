È nel tuo beauty case e non l’hai mai pulita: ecco perché potrebbe essere pericoloso

I consigli da seguire su come pulire la spazzola per capelli. Ecco il tutorial da seguire passo dopo passo!

Spesso ci si dimentica di pulire e disinfettare prodotti che, se trascurati, rischiano di diventare fonte di batteri e sporcizia accumulata. Probabilmente ti stai dimenticando di pulire dei beauty tool che utilizzi praticamente tutti i giorni, come ad esempio la spazzola per capelli.

Come pulire la spazzola per capelli ed evitare di rovinarla? Sulla chioma si accumulano spesso sebo in eccesso, polvere, agenti inquinanti e tanto altro ancora, motivo per cui è importante lavarla spesso, specialmente se si vive in città e si trascorre tanto tempo fuori casa.

La spazzola è sicuramente un prodotto che utilizzi ogni giorno, per tale motivo è importantissimo prendersene cura con una corretta pulizia.

Come pulire la spazzola per capelli: consigli da seguire

Pulire la spazzola è importante per una questione di igiene, per questo motivo trascurare un beauty tool è molto pericoloso.

Usare una spazzola mai pulita sui capelli significa irritare il cuoio capelluto e far sporcare la chioma molto più facilmente. Specialmente se soffri di cuoio capelluto grasso, a lungo andare potresti risentirne. Infatti, la situazione potrebbe addirittura peggiorare e potresti aver bisogno di lavare i capelli tutti i giorni a causa dell’eccesso di sebo!

Non perdere i nostri consigli su come prendersi cura dei capelli grassi senza commettere errori. Pulire la spazzola, inoltre, è davvero molto semplice e veloce. Ti basterà immergere le spazzole in una miscela di acqua e sapone e lasciarle in ammollo per almeno 10 minuti. Poi dovrai farle asciugare all’aria. Questo metodo, però, non è consigliato per le spazzole in legno.

Per le spazzole di legno potrai spruzzare direttamente una miscela di acqua e sapone neutro e pulire le setole con l’aiuto di uno spazzolino da denti. Il risultato sarà eccezionale!

Una seguitissima youtuber pubblica tutorial e tips da seguire per la cura dei capelli, Kayley Melissa ci mostra anche come poter pulire le spazzole in maniera corretta e farle tornare come nuove!

Non ti resta che guardare il video e seguire i suoi consigli per le tue spazzole.

Con questi suggerimenti ti ricordiamo l’importanza di pulire tutto ciò che è a contatto con la tua pelle e la tua chioma, quindi ricorda sempre di pulire pennelli, beauty blender, pinzette e così via.