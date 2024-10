Come pulire l’oro in modo naturale

Pulire l’oro non è difficile come può sembrare. Ci sono diversi rimedi naturali a cui poter ricorrere per riportare l’oro come nuovo.

La pulizia dei gioielli in oro senza utilizzare prodotti chimici – dannosi per l’ambiente che ci circonda e per la salute – è possibile: sono, infatti, molti i metodi naturali a cui poter attingere per trattare con successo l’oro sporco, annerito e ossidato.

Che sia oro giallo, bianco, rosso, antico, con brillanti, con altre pietre preziose o meno, i rimedi naturali per pulirlo in casa esistono. Come fare, quindi? Ecco alcuni preziosi e semplici consigli per pulire l’oro in modo naturale.

Come pulire l’oro giallo e bianco ossidato con il bicarbonato

Come pulire l’oro giallo e bianco ossidato? È possibile farlo con il bicarbonato. Con il passare del tempo, anche gli oggetti e i gioielli in oro – così come anche altri metalli – iniziano il processo di ossidazione perdendo, di fatto, la loro lucentezza. Per pulirli nel miglior modo possibile e conservarli nel tempo come fossero nuovi occorre, prima di tutto, pulirli periodicamente, lucidandoli e utilizzando dei metodi fai da te.

Una volta presi tutti i gioielli da pulire, potete ricorrere semplicemente a del sapone liquido naturale e a del bicarbonato di sodio – sempre molto utile in vari ambiti delle pulizie in casa – per creare un detersivo fai da te: un cucchiaio di bicarbonato e un cucchiaio di sapone liquido è, infatti, il dosaggio corretto da utilizzare per realizzare il composto adatto per la pulizia degli oggetti in oro, che andranno poi sciacquati e asciugati con delicatezza. Questo metodo fai da te va bene – come detto – anche per l’oro bianco.

Come pulire l’oro vecchio con alcool e limone

Un altro rimedio naturale per pulire al meglio i vostri gioielli e l’oro vecchio? Lasciateli immersi per circa un’ora nell’acqua con del succo di limone. Poi, prendete una pentola e mettete tutto a bollire sul fuoco, dove aggiungerete del sapone per i piatti.

Infine, lasciate raffreddare e agire per mezz’ora prima di pulire l’oro con un vecchio spazzolino e di sciacquare il tutto sotto l’acqua fredda. Per asciugare, usate un panno morbido. Inoltre, potete utilizzare dell’alcool denaturato per strofinare tutti gli oggetti in oro.

Come pulire l’oro con pietre

Che fare, invece, quando occorre pulire l’oro con pietre incastonate? Evitate, assolutamente, l’acqua calda e anche prodotti abrasivi, ma utilizzate del sapone di Marsiglia e un panno umido per, poi, risciacquare il tutto con estrema delicatezza da asciugare con un panno di cotone.

A questo proposito, anche per le fedi è bene optare per un panno inumidito e morbido per, poi, asciugare tutto bene. Se dopo questi procedimenti non otterrete risultati soddisfacenti sarà, probabilmente, per via dei graffi dovuti all’usura degli oggetti: in questo caso, sarà comunque bene rivolgersi ad un orafo che saprà come trattare i gioielli in questione con efficacia, riportandoli al loro vecchio splendore.