Come pulire il tagliere in legno: 3 modi infallibili

Uno strumento utile in cucina per qualsiasi utilizzo è senza dubbio il tagliere in legno. Si lavora la carne, si tagliuzzano le verdure, la frutta, insomma ha una flessibilità importante. Proprio per questo è richiesta una particolare attenzione e cura: la sua superficie è un terreno fertile per i germi che possono causare problemi di salute attraverso la contaminazione incrociata. E’ importante, dunque, sapere come pulire i taglieri in modo da preparare il cibo in modo sicuro e sano, evitando anche di rovinarli maggiormente visto l’uso continuo che si fa dello strumento.

Per pulirlo ci sono diversi modi, di sicuro quello che non bisogna fare è mettere a lavare il tagliere in legno in lavastoviglie. Invece, per scegliere come lavare il tagliere ci si può basare su come è stato utilizzato: tre i modi principali.

Il comune sapone per piatti

Foto Pinterest

Lavare quotidianamente il tagliere con il sapone per i piatti va bene, ma bisogna seguire alcuni passaggi. Prima cosa, si risciacqua l’intera tavola con acqua tiepida, togliendo gli eventuali residui. Poi si strofina il sapone con una spazzola a setole morbide su tutta la superficie, facendo attenzione ad eventuali crepe dove si può depositare lo sporco. Infine, si sciacqua tutto.

La candeggina

Dopo aver preparato la carne, è preferibile lavare il tagliere con la candeggina: è perfetta per decontaminare e prevenire. Si riempie un contenitore con acqua e un cucchiaio di candeggina domestica, si immerge il tagliere nel contenitore e lo si lascia ammollo per circa 5 minuti. Poi si sciacqua e lo si mette ad asciugare.

L’alternativa alla candeggina, è l’aceto bianco. Il procedimento è il medesimo, basta sostituire alla candeggina nell’acqua, una parte di aceto bianco.

Limone e Sale

Un metodo del tutto naturale per pulire il tagliere da residui e detriti è l’uso di mezzo limone e sale grosso. Si cosparge una manciata di sale sul tagliere e con il mezzo limone si lava il sale. Dopo 5 minuti si risciacqua e si lascia asciugare per bene.