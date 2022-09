Come pulire il marmo: idee per farlo splendere

E’ importante sapere come pulire il marmo e quali sono i rimedi naturali per farlo splendere. Tutti coloro che hanno la fortuna di avere questo delicato e pregiato materiale in casa, sono interessati a saperlo.

Si tratta di un’impresa che può sembrare impossibile, ma non è così: per le pulizie di casa, basta, infatti, saper scegliere gli alleati giusti e, con un po’ di buona volontà, potrete lucidare e pulire il marmo bianco ingiallito o quello nero. Come pulire il marmo dal calcare o quello esterno con successo, ad esempio? Ecco alcuni metodi naturali e consigli della nonna da seguire per le pulizie domestiche e garantire alle superfici di marmo di casa il massimo dell’igiene senza rischi.

Come pulire il marmo: scopa o aspirapolvere?

Foto Pinterest

Come prima cosa, per procedere con la pulizia vera e propria di un materiale delicato come il marmo, dovrete pensare alla rimozione della polvere.

Come pulire il marmo dalla polvere, con la scopa o l’aspirapolvere? Il marmo è una superficie lucida abbastanza resistente, ma è opportuno sapere come procedere per mantenere il pavimento pulito e, certamente, un ruolo fondamentale è rappresentato dalla frequenza delle pulizie domestiche, così da evitare la formazione di sporco e aloni.

Spazzare ed eliminare i residui di polvere e sporco è il primo step da seguire per pulire il marmo adeguatamente, per farlo, è possibile utilizzare sia l’aspirapolvere che la scopa; tuttavia, l’aspirapolvere non è indicata per i residui troppo grossi che potrebbero danneggiarla e la scopa è maggiormente efficace per raggiungere punti e angoli difficili.

Per evitare di danneggiare le superfici in marmo, l’ideale sarebbe affrontare la pulizia di questo materiale con una combinazione di entrambi gli strumenti.

Per davanzali e altre superfici in marmo, invece, il procedimento è semplicissimo: per eliminare, con successo, ogni traccia di polvere e di piccoli residui indesiderati, basta affidarsi al potere elettrostatico cattura polvere dei panni in microfibra, i quali rappresentano una perfetta soluzione in grado di garantire la pulizia del marmo senza danneggiarlo.

Come pulire il marmo: straccio o mocio?

Per procedere con la pulizia del marmo, è necessario procedere con gli strumenti più indicati: meglio lo straccio o il mocio? Il marmo è un materiale estremamente delicato e richiede l’utilizzo di panni adatti: dovrete utilizzare tessuti morbidi e non troppo abrasivi, per evitare di graffiare le superfici da igienizzare.

Per quanto riguarda il marmo, il mocio non è particolarmente indicato, in quanto questo tende a lasciare macchie, aloni e, a volte, graffi. Il metodo migliore è, quindi, quello che prevede l’utilizzo di uno straccio, o un panno morbido, che sia imbevuto di detergente e acqua da passare anche più di una volta.

Non dimenticate di asciugare sempre le superfici in marmo, utilizzando dei panni in microfibra.

Ricordate anche di utilizzare degli stracci puliti, da cambiare spesso durante il lavaggio dei pavimenti nelle varie stanze di casa; a tal proposito, anche l’acqua andrà cambiata spesso: il consiglio è quello di usare due secchi, uno per l’acqua pulita con il detergente e uno dove poter strizzare l’acqua sporca.

Come pulire il marmo e scegliere i rimedi naturali più adatti

Trattandosi di un materiale delicato, è necessario ricordare che non tutti gli ingredienti naturali sono indicati per la pulizia del marmo: per mantenere il marmo in buono stato nel tempo è, infatti, opportuno evitare sostanze che possano danneggiarlo.

Come scegliere i rimedi naturali più adatti, quindi? È vietato usare, ad esempio, i seguenti prodotti alcalini e acidi:

Aceto

Succo di limone

Acido citrico

Detergenti aggressivi

Sostanze corrosive e acide, in generale

Prodotti abrasivi

Data la delicatezza del marmo, non dimenticate, poi, di evitare gli strumenti che potrebbero graffiare il marmo, rovinandolo irrimediabilmente.

Tra le sostanze più indicate per la pulizia del marmo, ci sono invece:

Acqua

Sapone di Marsiglia

Acqua ossigenata diluita

Ammoniaca diluita

Detersivo delicato per lavatrice

Bicarbonato di sodio

Fecola di patate

Gesso diluito

Olio di lino

Amido di mais

Alcool diluito

Polvere di pomice

Buccia di mela

Sale

Candeggina diluita

Detergenti neutri

Come pulire il marmo macchiato

Se le vostre nemiche, quando si tratta di marmo, sono le macchie, come fare per pulire il marmo macchiato?

Tra i rimedi della nonna, il bicarbonato è uno degli ingredienti fondamentali e si rivela utile anche quando non si sa come pulire il marmo. Se volete provare ad utilizzarlo per una pulizia fai da te del marmo macchiato, procuratevi:

Bicarbonato di sodio

Acqua

Pellicola trasparente per cibi

Questi elementi vi serviranno per creare un efficace smacchiatore fai da te, seguendo il seguente procedimento:

Mescolate un po’ di bicarbonato di sodio con due parti di acqua

Versate il composto realizzato direttamente sulla macchia

Successivamente, coprite il composto e la macchia con la pellicola trasparente

Rimuovetela dopo 24 ore

Risciacquate con abbondante acqua tiepida

Asciugate con un panno asciutto e pulito

Ricordate di non strofinare mai il bicarbonato puro direttamente sul marmo, poiché potrebbe graffiarsi.

Potrebbe, poi, essere necessario pulire il marmo per eliminare le macchie di unto. In questo caso, procuratevi quanto segue:

Fecola di patate

Acqua

Bicarbonato di sodio o amido di mais

Per la sua pulizia e per eliminare le macchie di unto con successo e delicatezza, utilizzando alcuni metodi naturali, ecco come fare:

Applicate sulle macchie della fecola di patate aggiungendo, in parti uguali, del bicarbonato di sodio o amido di mais;

Lasciate agire per alcune ore

Risciacquate il tutto con acqua tiepida

Asciugate con un panno asciutto e pulito

In questo modo, tutto l’unto potrà venire assorbito.

Come pulire il marmo bianco ingiallito

Come pulire il marmo bianco ingiallito? Per farlo in modo corretto, dovrete utilizzare i seguenti ingredienti, così da creare un detersivo fai da te che riesca a lucidare il marmo e farlo tornare a splendere:

Gesso

Acqua

Acqua ossigenata

È possibile, infatti, ancora una volta, ricorrere ai rimedi naturali, magari impensabili, a cui vale la pena dare una chance e provare.

Vediamo come pulire il marmo bianco ingiallito:

Mescolate del gesso con un po’ di acqua, fino ad ottenere una sorta di miscela cremosa

Spalmate il composto sui pavimenti

Risciacquate

In alternativa, ricorrete a qualche goccia di acqua ossigenata da passare, delicatamente, con una spugnetta

Lasciate agire per almeno un’ora

Risciacquate nuovamente con acqua tiepida

Asciugate con un panno asciutto e pulito

Ovviamente, tale metodo può essere utilizzato per pavimenti, scale o ripiani di bagno e cucina.

Come pulire il marmo dal calcare

Sulle superfici in marmo presenti in bagno e in cucina, sempre a contatto con acqua e detergenti, potrebbe comparire del calcare. I consigli della nonna per pulire il marmo dal calcare sono tanti.

Tra i rimedi fai da te più efficaci vi è quello che prevede il seguente materiale:

3 litri di acqua

2 cucchiai di bicarbonato di sodio

5 cucchiai di alcool denaturato

Scaglie di sapone di Marsiglia

Ecco come procedere:

Mescolate 3 litri di acqua con 2 cucchiai di bicarbonato di sodio, 5 cucchiai di alcool denaturato e delle scaglie di sapone di Marsiglia

Lavate delicatamente con uno straccio o un panno in microfibra

Asciugate con un panno asciutto e pulito

Inoltre, in commercio, esistono diversi tipi di prodotti per eliminare il calcare dal marmo: potete effettivamente utilizzarli, ma (avendo essi una composizione, solitamente, aggressiva) il consiglio è quello di non utilizzarli mai puri, ma di diluirli al 50 per cento con dell’acqua.

In alternativa, potreste utilizzare anche i seguenti ingredienti:

Candeggina

Acqua

Ecco come procedere:

Diluite della candeggina con l’acqua

Strofinate, delicatamente, la soluzione sulla parte da trattare

Lasciate agire per circa mezz’ora

Risciacquate abbondantemente

Asciugate con un panno asciutto e pulito

Come pulire il marmo dalla muffa

Se vi state domandando come pulire il marmo dalla muffa, sappiate che potete ricorrere ai seguenti ingredienti:

Acqua

Sale

Bicarbonato di sodio

Il procedimento è abbastanza semplice e vi permetterà di rimuovere del tutto questo fastidioso problema:

Realizzate una soluzione con sale, bicarbonato di sodio e acqua

Strofinate, delicatamente, la soluzione sulle superfici da trattare

Risciacquate abbondantemente

Asciugate con un panno asciutto e pulito

Tale procedura è indicata, soprattutto, per il marmo del bagno, il quale è maggiormente soggetto alla formazione di muffa.

Come pulire il marmo dalla ruggine

Per pulire il marmo dalla ruggine, potrete utilizzare dei rimedi naturali che tutti hanno nella propria cucina:

Sale

Acqua

Per eliminare la ruggine, dovrete fare come segue:

Inumidite il sale da cucina con dell’acqua, in modo tale da creare una specie di pastella

Applicate il composto sopra le macchie in questione

Lasciate agire per un’intera giornata

Lavate con dell’acqua fredda

Asciugate con un panno asciutto e pulito

Come pulire il pavimento di marmo

Per quanto riguarda i pavimenti di marmo, dopo aver eliminato la polvere in eccesso e rimosso le eventuali macchie presenti, è necessario pensare alla pulizia del pavimento di marmo vera e propria. Come lucidare il pavimento di marmo è semplice, vi basterà utilizzare:

Acqua calda

Panno di cotone pulito

Dopo ogni operazione di smacchiatura, ma non solo, è importante ricordarsi di asciugare il marmo utilizzando un panno asciutto morbido.

Come pulire il marmo delle scale

Oltre alla pulizia del pavimento di marmo, è possibile dedicarsi all’igiene di altri oggetti e complementi di arredo in marmo. Come pulire il marmo delle scale, ad esempio? Anche le scale possono, infatti, essere realizzate in questo prezioso materiale, che regala un tocco di eleganza e di classe alla propria casa e ai propri arredi.

Vi serviranno:

1 litro di acqua calda

1 cucchiaio di sapone ecologico e naturale

Sicuramente, come spiegato prima, l’acqua calda rappresenta un’ottima alleata nella pulizia, ma a questa è possibile aggiungere anche del sapone ecologico e naturale, al posto del classico detersivo:

Mescolate 1 cucchiaio di sapone ecologico in 1 litro di acqua tiepida

Risciacquate il marmo con acqua calda e pulita

Asciugate le parti in marmo utilizzando il tutto con un panno asciutto

Come pulire il marmo dei davanzali

Per pulire il marmo dei davanzali, altrettanto delicato, potete utilizzare:

Polvere di pomice

Acqua distillata

Ecco come procedere con successo:

Versate della polvere di pomice sulla zona interessata da trattare

Strofinate con uno straccio inumidito

Risciacquate con acqua distillata

Asciugate, delicatamente, con un panno asciutto

Con questo metodo, eserciterete un’azione abrasiva che può eliminare gran parte delle macchie.

Come pulire il marmo esterno

Il marmo esterno deve essere pulito, così come quello interno, periodicamente, così da garantire una maggiore durata a questo materiale tanto bello quanto delicato.

Procuratevi i seguenti ingredienti:

Pietra pomice o fecola di patate

Acqua calda

Come pulire il marmo esterno, dunque? Il procedimento è abbastanza semplice:

Utilizzate della pietra pomice o della fecola di patate da applicare;

Lasciate agire per qualche ora

Risciacquate con acqua calda

Asciugate con un panno asciutto

Se necessario, ripetete l’operazione.

Come lucidare il marmo e quali prodotti usare

Infine, se vi state domandando come lucidare il marmo e quali sono i prodotti da usare, siete nel posto giusto. Le superfici in marmo sono belle se sono pulite, ma anche lucide. Per non smettere di specchiarsi nei pavimenti e nelle superfici in marmo di casa, meglio creare una miscela ad hoc per una lucidatura fai da te, con i seguenti ingredienti:

Acqua calda

1 tappo di sapone di Marsiglia

Mezzo bicchiere di sale

2 cucchiai di bicarbonato di sodio

Ecco come procedere per lucidare il marmo:

Realizzate un composto fatto di acqua calda, 1 tappo di sapone di Marsiglia, mezzo bicchiere di sale e 2 cucchiai di bicarbonato di sodio, così da lavare la superficie efficacemente

Risciacquate con acqua calda

Asciugate con un panno asciutto

In alternativa, potete ricorrere, che si tratti di marmo nero o marmo chiaro, ad 1 buccia di mela da strofinare, semplicemente, sulla superficie da lucidare, oppure ad un panno morbido imbevuto di olio di lino.

In vendita, esistono diversi prodotti per lucidare il marmo ma, per le pulizie di casa, è sempre consigliabile optare per i classici “rimedi della nonna” che non contemplino l’uso di sostanze dannose per l’ambiente e per la salute.