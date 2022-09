Come pulire il divano in camoscio: metodo a prova di pennarello e non solo

Scegliere un divano di camoscio, significa scegliere un determinato stile fatto di comfort ed eleganza. E’ senza dubbio un elemento d’arredo di valore, anche se non è inaccessibile ai molti.

E’ un materiale pregiato e particolare e di conseguenza necessita di particolari attenzioni e trattamenti, sia come manutenzione ma ancor di più in caso di macchie. Per questo è preferibile, soprattutto se si hanno bambini o animali domestici in casa, utilizzare dei copridivani per prevenire i possibili danni e proteggerlo anche dall’usura. In caso di ospiti, si può facilmente togliere.

Come trattare in caso di macchie

Foto Pinterest

In generale, se si ha un divano di camoscio va pulito ogni 15 – 30 giorni circa. Basta fare una pulizia veloce, una spazzolata, oltre all’uso dell’aspirapolvere per rimuovere la polvere e i residui sono una soluzione quotidiana perfetta.

Il problema subentra in caso di macchie, soprattutto in caso di sporco causato da penne o pennarelli. Molto spesso non si sa come trattare il camoscio che è un materiale molto morbido e delicato. La prima soluzione è quella di usare prodotti naturali: si inumidisce un panno di spugna con aceto bianco oppure alcool denaturato al 90% e si tampona leggermente la zona macchiata. Occorre fare molta attenzione a non bagnare molto la zona interessata e a non strofinare molto forte. Inoltre, è bene evitare i movimenti circolatori perchè si rischia di peggiorare la situazione allargando la macchia, è meglio un movimento incrociato.

Si tampona con delicatezza la zona in modo che l’inchiostro venga assorbito dal panno. Poi si deterge con cura l’area con un altro panno imbevuto d’acqua, per eliminare ogni traccia di alcool o aceto e poi si asciuga.

In caso questo non basti, allora si passa ad un detergente specifico per il camoscio. In questo caso, è importante seguire scrupolosamente le indicazioni che si trovano sulle istruzioni del prodotto per evitare di fare maggiori danni.