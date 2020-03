Fra le tante cose da fare nel tuo tempo libero domestico, non c’è davvero niente di più bello che prenderti cura della tua casa: i complementi d’arredo sono gli elementi che rendono particolare e funzionale il tuo spazio. Perché non rinnovarli un po’ e dare una ventata di freschezza a tutto l’ambiente, magari comprandoli online?

Puoi farlo anche rimanendo comodamente seduta sul divano o alla scrivania: ordinare complementi d’arredo online non è mai stato così facile. Ti bastano un metro per prendere misure, una connessione a internet e tanta fantasia da scatenare!

Complementi d’arredo: perché rinnovare tende e tappeti

Foto Shutterstock | Gaf_Lila

A forza di stare chiusa in casa, qualcosa di ciò che vedi intorno a te comincia a stufarti. Come dare un senso nuovo al luogo che ti accoglie ogni giorno senza stravolgerlo e senza spendere troppo? Semplice: rinnovando qualche complemento d’arredo.

Tra i complementi d’arredo moderni per il soggiorno, per la camera da letto e per il bagno, c’è qualcosa da poter cambiare di non troppo costoso, ma di grandissimo impatto visivo: i tessili, quindi tappeti e tende.

Per decidere come rinnovarli, parti dai colori: quali sono gli accostamenti cromatici dei tuoi ambienti? Se ci sono colori forti prevalenti, come il rosso o il viola, dovrai attenerti a sfumature della stessa tonalità oppure a una nuance in netto contrasto (tuttavia quest’ultima opzione è molto audace, adatta solo a cuori temerari, ma se hai voglia di qualcosa di deciso, è quella migliore!).

Se invece i colori di base sono neutri, allora sbizzarrirti con i tessili sarà più facile: scegli una tinta forte che ti emoziona (sul grigio di sfondo ad esempio stanno benissimo il viola o il lilla per un effetto romantico o l’arancione per un effetto vitaminico) e orientati su tende e tappeti di quel colore.

Scegli poi la tipologia: fra i tappeti puoi decidere fra pelo lungo (più accogliente ma più difficile da tenere pulito) o pelo corto (più moderno e lineare, facile da pulire, ma più “freddo”); per le tende puoi scegliere tanti tipi di tessuto, ma la differenza sostanziale rimane fra quelli filtranti, più trasparenti, che lasciano correre di più la luce creando anche effetti d’atmosfera, o quelli oscuranti, più coprenti, funzionali soprattutto se l’ambiente è molto luminoso già di per sé.

Cosa fare prima di ordinarli online

Dopo aver capito di che tipo e di che colore vuoi scegliere i tuoi nuovi tappeti e le tue nuove tende per il soggiorno, la camera da letto e il bagno, ci sono alcune operazioni fondamentali da fare.

Munisciti di metro, carta e penna o app su smartphone (Keep ad esempio è ideale), e misura gli spazi per i tuoi tappeti (davanti al divano del soggiorno, sotto tavolo e sedie del living, accanto al letto in camera, e via discorrendo).

Passa poi a misurare la larghezza delle finestre per le tende. Per la lunghezza, ricorda che puoi ricorrere all’orlo, quindi meglio sceglierle più lunghe che più corte.

Tieni traccia delle misure e poi non ti resta che “andare in negozio” a cercare ciò che ti serve. E qui inizia la parte più bella ed emozionante: lo shopping! E usando gli strumenti online non ti faranno nemmeno male i piedi!

Complementi d’arredo moderni online: dove comprare tende e tappeti

Foto Shutterstock | Kite_rin

Amazon. Punto di riferimento sempre valido per gli acquisti online, anche per complementi d’arredo come tende e tappeti, basta avviare la ricerca giusta.

Ebay e Google Shopping non sono da meno: anche in questi casi basta digitare le magiche parole chiave.

Il suggerimento è di iniziare la ricerca con parole più generiche e poi restringere il campo utilizzando i filtri messi a disposizione dai siti: quindi ad esempio “tende soggiorno viola” oppure “tappeto grande a pelo lungo”.

Successivamente si potranno appunto filtrare i risultati per dimensioni, sfumature, marchi, stile, prezzo.

Tappeti.it è un ottimo sito per trovare tappeti moderni, classici, di design, low cost e di marca. Puoi filtrarli per prezzo, misura, colore e forma.

Tende-e-tende.it è invece ottimo per le tende di ogni tipo, da quelle d’arredo a quelle più tecniche; qui trovi anche gli accessori, come bastoni e passamaneria.

Su LeroyMerlin.it trovi tutte le tende, i tappeti e anche i cuscini che vedi normalmente in negozio, da ordinare e farti consegnare direttamente a casa. Stesso discorso anche per Ikea.it e Maisondumonde.it.

LEGGI ANCHE: ARREDAMENTO LOW COST