Come pulire i cappotti senza andare in lavanderia: 3 metodi facili e veloci

Il freddo è alle porte ed è tempo di tirare fuori dall’armadio i cappotti, pulirli e tenerli pronti. Il problema, però, è che non sempre è facile lavarli, perchè tendono a rovinarsi e sono molto delicati, infatti, spesso si tende a portarli in lavanderia per non danneggiarli.

In realtà, ci sono dei modi sicuri di pulire i cappotti senza doverli per forza portare in lavanderia. Innanzitutto, la prima cosa da fare è esporre all’aria i cappotti. L’aria e il sole, infatti, aiutano ad eliminare gli acari e a rinfrescare.

Bicarbonato

Un rimedio utile e semplice è l’uso del bicarbonato, un ingrediente molto usato per lavare a secco e rimuovere le macchie. Serve cospargere il cappotto con del bicarbonato e lasciarlo agire per circa un’oretta. Poi con una spazzola con setole morbide si rimuove delicatamente.

Se si vuole fare una pulizia più accurata, si può usare un panno inumidito in una soluzione fatta di bicarbonato di sodio, 1 litro di acqua tiepida e 10 gocce di olio essenziale. E’ importante strizzare molto bene il panno, in modo da levare l’acqua in eccesso e strofinare molto delicatamente.

Borotalco

Un altro rimedio è il borotalco, adatto soprattutto per i cappotti di camoscio che non possono essere assolutamente bagnati. Si cosparge il borotalco e si lascia agire per un’ora, proprio come per il bicarbonato. Poi si elimina tutto con una spazzola morbida, lasciando morbidezza e profumo sull’indumento.

Sacchettini profumati

Infine, un ultimo rimedio sono i sacchettini profumati che non macchiano ma nello stesso tempo rendono profumati più a lungo i cappotti. Si possono utilizzare fiori secchi a base di lavanda, menta e rosmarino oppure delle bucce di limone e di arancia da versare in alcuni sacchetti di cotone. In alternativa, si può usare un batuffolo di cotone su cui versare qualche gocce di olio essenziale.