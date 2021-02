State già pensando a quale espediente ricorrere per perdere peso in vista della prova costume? Intanto potrete scoprire come dimagrire in due mesi grazie a preziosi consigli, segreti e menù tipo a cui far riferimento. Nessuna dieta drastica ma un’alimentazione equilibrata, da seguire però con costanza e senza sgarri. Ciò di cui avrete bisogno è solamente una consistente dose di forza di volontà per poter raggiungere il vostro obiettivo. Ecco allora tutti i segreti per perdere qualche chilo in eccesso in sole otto settimane.

Dimagrire in due mesi, come fare

Per poter dimagrire con successo è sempre meglio rivolgersi ad un esperto ed evitare diete improvvisate e fai da te, deleterie per l’organismo. Eliminare drasticamente alimenti come la pasta, i grassi e altri ingredienti potrebbe rivelarsi un passo falso estremamente dannoso perché non solo rischierete di compromettere la vostra salute ma soprattutto perché, dopo un dimagrimento iniziale, potrebbe susseguirsi un recupero di tutti i chili persi causando il tanto temuto effetto yo-yo e provocando anche rallentamenti al metabolismo.

Se il vostro obiettivo è però quello di perdere poco peso gradualmente potrete seguire alcuni semplici consigli da considerare dei veri e propri tasselli di educazione alimentare. Alla dieta dovrete però cercare di integrare un’attività fisica costante di almeno due volte alla settimana e limitare al massimo sfizi e vizi come cibo spazzatura, dolci troppo grassi, bevande gassate, zuccherate e alcoliche.

Cosa mangiare per dimagrire in due mesi

Seguire un’alimentazione equilibrata significa trovare la propria dimensione nelle scelte a tavola tra ingredienti giusti, adatti per il proprio fisico e per la salute. Nei vostri menù per poter perdere in un paio di mesi quattro o cinque chili dovrà esserci una giusta proporzione tra carboidrati, proteine e grassi. Come proteine fate un mix tra quelle di origine animale e vegetali per evitare di esagerare con la carne, come carboidrati optate per quelli integrali. Per i grassi, infine, cercate di utilizzare solo quelli “buoni” eliminandoli quasi drasticamente nelle cotture. Per esempio l‘olio extra vergine d’oliva cercate di limitarlo in cottura e prediligetelo a crudo. Per ogni pasto cercate di utilizzarne solo due cucchiaini.

Cercate di distinguere sempre i carboidrati e le proteine nei due pranzi principali della giornata e mangiate sempre una dose abbondante di verdura, che andrebbe consumata possibilmente come primo piatto prima delle altre pietanze. Limitatevi ad un frutto a pasto per non esagerare con gli zuccheri e concedetevi uno spuntino leggero a metà pomeriggio per non arrivare troppo affamate alla sera.

La dieta per dimagrire in due mesi

Se l’obiettivo è quello di dimagrire 4 kg in due mesi, il vostro menù giornaliero tipo potrebbe articolarsi in questo modo:

A colazione: una tazza di tè verde, ricco di antiossidanti e attivatore di metabolismo, con un caffè possibilmente non zuccherato e tre fette biscottate integrali con tre cucchiaini di marmellata o miele. Oppure uno yogurt magro con fiocchi d’avena, ricchi di fibre. Se amate la colazione salata potrete concedervi una fetta di pane integrale tostato con del formaggio magro spalmabile o una fetta di prosciutto cotto o tre fette di avocado. Variate menu ogni mattina per non stufarvi e stimolare sempre il vostro metabolismo.

A pranzo: potrete concedervi un paio di volte alla settimana un bel piatto di pasta integrale tra i 70 e i 100 grammi conditi possibilmente con verdura, oppure del riso integrale, quinoa, miglio, farro o cous cous, insalatone o proteine come 150 grammi di petto di pollo o 100 grammi di bresaola. Gli insaccati e il formaggio andrebbero mangiati una sola volta a settimana.

A cena: via libera a zuppe e vellutate, a pesce o carne da cucinare però senza grassi e sempre accompagnati da verdura. Ottime le cotture al forno o al vapore. Una sera ogni sette – dieci giorni potrete anche concedervi una pizza perché non dovrete fare troppe rinunce, altrimenti getterete la spugna troppo presto.

Spuntini e dessert: come spuntini potrete optare per un frutto o per un centrifugato detox a base soprattutto di verdura. Oppure uno yogurt o una manciata di fiocchi d’avena o, se siete golose, un quadretto di cioccolato fondente. Se ogni tanto sentite la necessità di uno sfizio dolce, potrete concedervi un piccolo dessert purché non sia grasso, come per esempio un dolce al cucchiaio light.

Dimagrire in due mesi: i consigli

Avete bisogno di perdere qualche chilo in più? Facendo un po’ d’attenzione, è possibile riuscire a dimagrire 10 kg in due mesi, sempre seguendo una dieta equilibrata e rinunciando ai cibi troppo calorici. A fare la differenza, in questo caso, può essere l’attività fisica: se una bella camminata a passo veloce tre volte a settimana è sufficiente per l’obiettivo dei 4 kg, volendo perdere più peso è bene aggiungere qualche esercizio. Potreste correre o andare in palestra 2/3 volte alla settimana, oppure dedicarvi ad una sessione di esercizi casalinga con la stessa frequenza.

Dimagrire la pancia in due mesi, gli esercizi

Gli addominali sono perfetti per chi desidera una pancia piatta. I classici crunch, eseguiti sia nella versione normale che in quella laterale, stimolano tutti i muscoli addominali e aiutano a bruciare il grasso che si deposita proprio sul ventre. Si rivelano poi molto utili anche i plank e la cyclette: quest’ultimo esercizio è molto semplice e adatto anche a chi è fuori allenamento. Sdraiati supini con le braccia distese accanto al corpo, dovrete piegare alternativamente le ginocchia verso la pancia imitando il gesto di andare in bici.

Dimagrire le gambe in due mesi, gli esercizi

Se sono invece le gambe il vostro punto debole, gli esercizi migliori sono gli squat e gli affondi. Completate la sessione di allenamento con 3 serie da 15 esercizi con lo step – in alternativa vanno benissimo le scale di casa. Fondamentale per dimagrire le cosce è una corretta idratazione: l’acqua aiuta a ridurre la ritenzione idrica e a combattere la cellulite, inestetismi che affliggono moltissime donne.