Come ottenere una pelle tonica e luminosa anche dopo i 60 anni: il segreto delle star di Hollywood

La pelle cambia nel tempo ma anche in età avanzata è possibile mantenerla tonica e luminosa nel tempo proprio come le star.

I segni del tempo non si possono bloccare in eterno ma si può sicuramente fronteggiare la loro insorgenza e soprattutto le conseguenze che questi hanno sul viso. Le rughe non sono date solo da questioni genetiche ma sono anche il risultato di pelle secca, esposta ai raggi solari, su cui vengono applicati prodotti inadeguati.

Anche le imperfezioni che comunemente si riscontrano sul viso sono il frutto di questi errori, quindi si può cambiare il corso degli eventi facendo attenzione, anche dopo i 60 anni.

Pelle perfetta dopo i 60 con il segreto delle star

Secondo gli studi la crema idratante andrebbe utilizzata sempre, quella antirughe a partire dai 25 anni. Questo chiarisce quindi che ciò che appare in età avanzata è il frutto del tempo, non è qualcosa di unicamente connesso a quell’età. Nel tempo si accumulano i danni al derma e tutto emerge quando la pelle è più delicata e meno resistente. Con il collagene che viene a mancare, l’acido ialuronico che è limitato e la pelle che tende a seccarsi ovviamente tutto si nota ancor di più perché la struttura della stessa viene meno.

Un trattamento molto efficace dopo gli anta è quello dell’ossigenoterapia che dona un miglioramento immediato di cui sarà difficile fare a meno. Grazie all’ossigeno infatti si determina a livello cutaneo ma anche sottostante un netto miglioramento della pelle, si combattono tutti i segni del tempo e anche ciò che ogni giorno compromette la pelle. Questo si esegue facilmente, ovviamente ha un costo non sempre economico ma è molto utile. All’interno dell’aerografo impiegato per la seduta sono inserite tutte le cose che vengono con il tempo a mancare quindi proprio acido ialuronico, vitamine ecc. In questo modo hanno un ingresso diretto nel derma, non è come quando si applica il cosmetico con l’aggiunta di un prodotto.

Le star amano questo trattamento perché ovviamente i risultati sono immediati, visibili e anche durevoli quindi per combattere imperfezioni e rughe è quanto di meglio possa esserci. Per la pelle è una rigenerazione, non ci sono quindi conseguenze severe e può tornare a essere splendida come in giovane età. Oggi anche la dermoabrasione è molto valida, un’esfoliazione chimica profonda che stimola la rigenerazione della pelle e ne permette quindi una tonicità maggiore. Si può fare anche in combinazione con l’ossigenoterapia per migliorare gli effetti.