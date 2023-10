Creme viso low-cost: 11 prodotti sotto i 10 euro davvero efficaci

Un’ottima skincare non deve necessariamente prevedere un eccessivo dispendio di denaro: 11 creme viso economiche, a meno di 10 euro.

Prendersi cura della propria pelle non dovrebbe essere considerato un optional, bensì una pratica quotidiana necessaria. Tuttavia, è giusto sottolineare quanto il mercato beauty abbia sfruttato l’importanza dei prodotti cosmetici per poter offrire alla clientela articoli fondamentalmente inaccessibili: creme del valore di 30/40 euro, tonici, sieri e così via. Esistono tuttavia grandi aziende che hanno scelto di raggiungere un mercato più ampio, offrendo prodotti economici senza rinunciare alla qualità di base.

Eucerin, Garnier, L’Oréal, così come la più giovane The Ordinary prevedono un catalogo di articoli il cui costo oscilla tra i cinque e venti euro, devenendo in tal modo accessibili a chiunque voglia investire tempo e denaro sulla cura della propria pelle. A questo proposito, elenchiamo undici creme idratanti low-cost, validi concorrenti dei prodotti di lusso.

Undici creme viso low-cost: degne avversarie dei prodotti di lusso

CeraVe : indicata per le pelli molto secche e disidratate, è possibile acquistarla su Amazon al modico prezzo di 9,95 euro .

: indicata per le pelli molto secche e disidratate, è possibile acquistarla su Amazon al modico prezzo di . Eucerin, Aquaphor : la preferita di Selena Gomez, Hailey Bieber e Nicole Kidman. La sua formulazione si associa perfettamente alle pelli delicate e facilmente irritabili. Lenitiva ed incredibilmente idratante, consente di uniformare l’incarnato. Il costo corrisponde a 9 euro circa .

: la preferita di Selena Gomez, Hailey Bieber e Nicole Kidman. La sua formulazione si associa perfettamente alle pelli delicate e facilmente irritabili. Lenitiva ed incredibilmente idratante, consente di uniformare l’incarnato. Il costo corrisponde a . The INKEY, List : crema idratante a base di vitamina B, C ed E; consente di ristrutturare la pelle, rigenerandola in profondità. La formulazione in gel permette un assorbimento istantaneo. Acquistabile a poco più di 7 euro su Amazon.

: crema idratante a base di vitamina B, C ed E; consente di ristrutturare la pelle, rigenerandola in profondità. La formulazione in gel permette un assorbimento istantaneo. Acquistabile a su Amazon. The Ordinary, Natural Moisturizing Factors + HA idratanti: ideale per tutti i tipi di pelle, la sua formulazione idrata in profondità grazie alla presenza di acido ialuronico, amminoacidi e ceramidi. The Ordinary è conosciuta per offrire alla clientela prodotti di ottima qualità ad un prezzo fondamentalmente economico. La Natural Moisturizing Factors è accessibile a meno di 7 euro.