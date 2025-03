Scoprire il sesso del bambino con una vera e propria festa: cos’è il gender reveal party e come organizzarne uno

Come scoprire il sesso del bambino in modo originale? Organizza il famosissimo gender reveal party e coinvolgi tutti i tuoi amici più cari!

Sempre più diffuso il gender reveal party, una vera e propria festa organizzata dai futuri genitori per poter scoprire insieme ad amici e parenti il sesso del bambino. Scoprire il sesso del nascituro, infatti, non è mai stato così divertente e coinvolgente: con un party potrai sbizzarrirti con la fantasia e rendere quel momento ancora più magico invitando le persone che desideri coinvolgere in questa meravigliosa scoperta.

Ma come organizzare un gender reveal party? Come prima cosa dovrai decidere se comunicare in prima persona il sesso del bambino agli invitati o se desideri scoprirlo insieme a loro. In quest’ultimo caso sarà importante consegnare la risposta a qualcuno di importante che dovrà poi preparare il momento della “rivelazione”.

Ecco, quindi, tutti gli step da seguire per chi desidera organizzare un gender reveal party!

Come organizzare un gender reveal party, gli step da seguire

Prima di andare avanti vogliamo soffermarci sulla differenza del baby shower. Quest’ultimo viene organizzato proprio per celebrare la nascita che avverrà nel giro di qualche settimana, infatti si svolge solitamente verso l’ottavo mese di gravidanza. Durante il baby shower gli invitati portano dei regali per il nascituro.

Il gender reveal, invece, si organizza nel periodo in cui solitamente i genitori possono scoprire il sesso del bambino attraverso l’ecografia dal ginecologo, quindi viene proposto tra il 4° e il 5° mese. Il party in questo caso non prevede regali, ma sono tanti gli invitati che decidono comunque di lasciare un piccolo pensiero ai futuri genitori.

Per poter organizzare un party coi fiocchi dovrai prima di tutto stabilire un tema. Potrai ispirarti a un film d’animazione Disney, scegliere qualcosa che più appassiona te e il futuro papà oppure puntare al classico tema “rosa e azzurro” con cui abbellire anche la location scelta.

Solo dopo aver stabilito il tema potrai soffermarti su come rivelare il sesso. Potrai scegliere tra il classico taglio della torta, palloncino con coriandoli, sparacorandioli e così via. Sicuramente sui social e sul web troverai tantissime ispirazione!

Una volta fatta l’ecografia, dovrai chiedere al medico di sigillare il responso all’interno di una busta che a tua volta consegnerai a qualcuno di fidato. Nel caso in cui tu decida di scoprire il sesso del bambino attraverso il taglio della torta, allora potrai consegnare direttamente la busta al pasticcere.

Fatta l’ecografia e stabilito il tema, dovrai metterti alla ricerca della location. Quindi fissa una data e prepara gli inviti anche digitali. In questo modo potrai inviarli direttamente su whatsapp!

Dedicati all’acquisto delle decorazioni basandoti sul tema scelto. Non dimenticare di organizzare anche un buffet con degli stuzzichini che potrai preparare anche in casa e di omaggiare gli invitati con un piccolo ricordo della giornata appena trascorsa insieme!