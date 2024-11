Come lavare i plaid in pile o in lana: idee e consigli preziosi

I plaid in pile o in lana possono essere lavati, per garantirne morbidezza e durata nel tempo, con facilità seguendo alcuni consigli.

I plaid sono amatissimi durante la stagione fredda. Si tratta, infatti, di capi preziosi che ci aiutano a proteggerci dal freddo. Sono perfetti per scaldarci sul letto o sul divano, aggiungendo un tocco di comfort anche alla stanza da letto. Tuttavia, come qualunque tipo di tessuto, anche i plaid necessitano di una regolare pulizia per rimanere accoglienti e freschi.

È necessario, però, prestare attenzione al lavaggio per cercare di preservarne morbidezza, forma e colore. I plaid vanno, quindi, lavati a dovere ogni tanto. Questi possono essere in pile – tessuto sintetico moderno, che si è diffuso maggiormente dagli anni Ottanta in poi – ma possono essere anche in lana. Come fare, quindi? Ecco alcune idee interessanti e utili consigli su come lavare i plaid in pile o in lana, così da non rovinarli e preservarne la morbidezza nel tempo.

Come lavare il plaid in pile in lavatrice o a mano

Come lavare il plaid in pile in lavatrice o a mano? È possibile optare per il lavaggio delle coperte in lavatrice? La risposta è sì: basta, infatti, seguire alcuni piccoli accorgimenti. Il ciclo di lavaggio dovrà essere impostato sul programma delicato o gentile ed effettuato a basse temperature – circa 30 e 40 gradi – nonché con del detersivo naturale – preferibilmente, neutro – adatto al tipo di tessuto e al lavaggio in lavatrice.

Al carico della lavatrice, potrete aggiungere – così da risparmiare tempo, energia e soldi – altre coperte del genere o capi di abbigliamento in tessuti simili. Ricordate di effettuare il risciacquo e la centrifuga ed, eventualmente, di aggiungere l’ammorbidente per una maggiore morbidezza. Questo tessuto sintetico moderno può essere steso in una zona arieggiata della casa, così che si possa asciugare immediatamente e che non necessiti di stiratura. Il plaid in pile può anche essere lavato a mano in acqua tiepida con del sapone liquido. Ovviamente, risciacquate bene e stendete all’aria aperta per fare asciugare.

Come lavare un plaid di lana in lavatrice o a mano

Infine, il plaid può anche essere – come detto – in lana. Per lavarlo in lavatrice, potete fare riferimento al lavaggio apposito per capi in lana, oppure – anche in questo caso – lavare la coperta a mano, in una bacinella con dell’acqua fredda e del sapone liquido. Lasciate il plaid di lana in ammollo per circa mezz’ora per, poi, risciacquare fino a quando ogni residuo di sapone sarà stato eliminato.

Una volta terminato il lavaggio, fate sgocciolare i plaid in lana per qualche ora e, quindi, riponeteli ad asciugare in una zona soleggiata della casa. Dopo aver risciacquato come si deve le coperte in questione, infatti, è possibile asciugarle – come detto – in una zona ben arieggiata della casa o, in alternativa, all’aria aperta evitando, però, l’esposizione alla luce diretta del sole. Se in pile, il plaid si asciugherà velocemente; se in lana, sarà necessario un po’ più di tempo e potrete accelerare il procedimento, girando la coperta per far sì che si asciughi in modo uniforme su entrambi i lati. Un’altra opzione è quella che prevede l’utilizzo dell’asciugatrice per chi ne ha una in casa, in modo tale da asciugare le coperte velocemente.

Infine, non sarà necessario stirare i plaid e potrete piegarli e conservarli, subito dopo averli asciugati. Non dimenticate, poi, di leggere le etichette presenti sui capi che potranno fornirvi preziose indicazioni sulla pulizia dei tessuti in questione. Per altri capi, è possibile anche lavare a secco e non dimenticate di scoprire come pulire i cappotti a casa.