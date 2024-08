Il segreto per lavare correttamente i jeans lo conoscono ancora in pochi

Il segreto su come lavare i jeans per farli durare più a lungo. Ecco il metodo migliorare per non rovinare l’indumento!

Come lavare i jeans per farli durare più a lungo? Hai come l’impressione che i tuoi jeans preferiti si stiano rovinando nonostante tu li abbia indossati poche volte.

La lavatrice va utilizzata con consapevolezza, se si inserisce un carico di capi delicati e la temperatura è troppo alta, potresti ritrovarti degli indumenti troppo piccoli o addirittura rovinati. Ecco perché conoscere le regole su come fare una lavatrice in maniera corretta è importante, così da evitare di buttare via dei capi d’abbigliamento, segui quindi i consigli utili per far durare i vestiti .

Innanzitutto è importante sapere che ogni indumento nuovo va immediatamente lavato, questo perché potrebbe essere stato indossato da qualcun altro per la prova e perché potrebbe contenere delle sostanze che permettono al capo d’abbigliamento di arrivare a destinazione, quindi presso il negozio o il magazzino, senza correre il rischio di rovinarsi o macchiarsi. Lavare il prodotto prima dell’utilizzo è essenziale.

Dopo aver capito l’importanza del primo lavaggio post acquisto, è giunto il momento di soffermarsi sui jeans. Questo capo d’abbigliamento non va lavato con facilità, c’è addirittura chi preferisce lavarlo a mano per evitare di andare incontro a problematiche difficili da risolvere. Ecco il metodo più efficace per lavare i jeans correttamente ed evitare di rovinarli prima del previsto!

Lavaggio jeans in lavatrice: come fare?

Il lavaggio dei jeans richiede determinate accortezze. Si tratta di un capo che a contatto con l’acqua potrebbe perdere la sua qualità, ecco perché è importante capire come poterlo lavare al meglio.

Prima di ogni cosa dovrai leggere l’etichetta del tuo jeans, sicuramente in molti dei pantaloni troverai il simbolo del lavaggio a mano, è sicuramente il modo migliore per poterli preservare nel tempo. Ti basterà riempire una bacinella di acqua tiepida, immergere i jeans con del classico sapone neutro e strofinarli in maniera delicata. Dopodiché andranno risciacquati e stesi su uno stendibiancheria.

Prima di lavarli a mano o di metterli direttamente in lavatrice per comodità devi conoscere il modo migliore per preservare la qualità del prodotto senza correre il rischio di rovinarlo dopo soli 2 o 3 lavaggi: lavare i jeans al rovescio.

Quindi prima di immergerli nell’acqua o inserirli all’interno dell’oblò della lavatrice è importante rovesciare i jeans e avviare un ciclo di lavaggio a freddo. Evita assolutamente l’asciugatrice, il calore potrebbe rimpicciolirli, schiarirli o comunque rovinarli! Con questa piccola accortezza il tuo jeans tornerà sempre come nuovo dopo ogni lavaggio.