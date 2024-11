Come lavare correttamente i capi in cachemire: la guida per averli morbidi

I capi in cachemire possono essere lavati in molti modi, ma con attenzione per preservarne durata e morbidezza nel tempo.

Il cachemire è, senza alcun dubbio, una delle fibre naturali più raffinate e anche pregiate. Si tratta di un tessuto conosciuto per la sua morbidezza, oltre che per la capacità di trattenere il calore. Proprio per via delle sue uniche caratteristiche, occorre attenzionare maggiormente la sua cura quando si tratta di lavaggio e di manutenzione.

Il cachemire – detto anche “cashmere” – è presente in diversi capi di abbigliamento. Essendo particolarmente delicato – come detto – la sua pulizia non va assolutamente trascurata. Come fare, quindi? Scopriamo come lavare correttamente i capi in cachemire, in una guida per averli morbidi.

Come lavare i maglioni (e non solo) in cashmere in lavatrice

Lavare i capi in cachemire adeguatamente aiuta a preservare la qualità dei capi, aumentandone la longevità ed evitando, per l’appunto, che questi si danneggino. Il cachemire può essere lavato a mano e in lavatrice facendo, però, attenzione. La soluzione, ovviamente, più comoda è quella che prevede l’utilizzo della lavatrice. Prima di tutto, inserite il capo da lavare al rovescio – così da proteggerlo ulteriormente durante il lavaggio – aggiungete un detergente neutro per lana in piccola quantità e optate per un programma breve e a bassa temperatura (che non superi i 30°).

Il consiglio è, comunque, quello di leggere le istruzioni di lavaggio riportate sull’etichetta del capo da lavare. Per lavare il cashmere in lavatrice, è meglio evitare la centrifuga o, comunque, non oltre i 400 giri. Eventualmente, potete stendere il capo su un asciugamano morbido, orizzontalmente, lontano da fonti di calore e luce del sole. Se avrete steso correttamente il capo in cachemire, non avrete alcun bisogno di stirarlo. Qualche piega è presente? Allora, stirate con un panno che andrà sistemato tra il ferro da stiro e il capo in cachemire in questione, senza vapore e con l’apposito programma per stirare la lana.

Come lavare il cashmere a mano o procedere con il lavaggio a secco

I capi in cashmere possono essere lavati a mano all’interno di una bacinella con acqua tiepida e – come detto – un detergente delicato. Massaggiate, delicatamente, il capo al contrario e risciacquate con acqua tiepida. Potreste anche riempire una bacinella con acqua tiepida e sciogliere, al suo interno, delle scaglie di sapone di Marsiglia.

Successivamente, immergete il vostro capo in cachemire all’interno della bacinella e lasciatelo in ammollo per circa 30 minuti per, poi, risciacquare con acqua tiepida pulita. In quest’ultimo passaggio, aggiungete un cucchiaino di bicarbonato di sodio – per 10 litri di acqua – il quale farà da ammorbidente naturale. Per il lavaggio a secco, invece, potete portare il capo in cachemire in lavanderia.

Anche nel caso del lavaggio a mano, non strizzate assolutamente il capo di abbigliamento, ma lasciatelo sgocciolare liberamente – potreste appenderlo nella doccia – e, successivamente, avvolgetelo in un asciugamano per circa un’ora almeno, in modo tale che possa assorbire l’acqua. Una volta fatto ciò, mettete il capo di cachemire ad asciugare, ma non direttamente ai raggi solari e lontano da fonti di calore, come il termosifone. Infine, come stenderlo? Eliminate l’asciugamano bagnato e utilizzate un altro asciugamano asciutto da riporre sopra lo stendibiancheria in modo orizzontale, sopra cui appoggiare il capo in cachemire. Scoprite anche i top brand di cashmere da mettere nell’armadio.