Volete sedurre un uomo sfuggente o riconquistare il vostro grande amore? Il rapporto di coppia è un continuo viaggio sulle montagne russe, un universo di alti e bassi in cui destreggiarsi per non perdere la bussola. Anche in fatto di passione. Come far innamorare un uomo e tenerselo stretto, evitando che si arrivi al capolinea in una storia che ci fa battere il cuore? Ecco alcuni consigli…

I trucchi per far innamorare un uomo

Volete fargli perdere la testa? Ci sono gesti e piccole accortezze che potranno aiutarvi a far innamorare un uomo senza troppi giri di parole. Se pensate che il primo passo sia l’essere sexy, probabilmente vi sbagliate. Ogni uomo cerca qualcosa di più, bisogna soltanto avere pazienza e molta determinazione nel focalizzare i suoi bisogni e le sue aspettative. Anche al primo appuntamento…

Il mistero, inaspettato alleato d’amore

Siate sempre un po’ “tenebrose”, il mistero è il primo alleato d’amore (anche se volete sedurre un uomo a 50 anni). Non fategli capire che siete perdutamente innamorate, ma lasciate che creda di dovervi conquistare giorno dopo giorno, senza svelare troppo di voi stesse al primo colpo.

Non mancate però di fargli sentire la vostra attenzione, anche quando non siete insieme: piccoli gesti come un sms possono tenere alto il livello della relazione se vi trovate a viverla a distanza.

Ascoltare e ridere, due verbi chiave per farlo innamorare

Saperlo ascoltare è un importantissimo, quindi fate in modo che lui possa fidarsi di voi anche come confidente. Se condividete qualche passione, fateglielo notare stuzzicandolo con qualche discorso a tema: apprezzerà moltissimo una compagna con cui parlare del suo argomento preferito e, soprattutto, capirà che con voi al suo fianco potrà continuare a coltivare i suoi hobby senza problemi.

Inoltre imparate a farlo ridere: la simpatia potrebbe rivelarsi la vostra arma segreta, anche nei momenti di difficoltà, preziosa alleata per sdrammatizzare davanti ai giorni ‘no’ e farvi sentire più complici. Il suo sorriso sarà uno dei segnali per capire se è innamorato di voi!

Come ravvivare un rapporto d’amore

L’uomo della vostra vita è colui che dorme al vostro fianco tutte le notti, ma le cose non sono più come prima e sentite il bisogno di ravvivare la fiamma d’amore? La quotidianità e i suoi mille impegni possono spazzare via la passione e anche la tenerezza, spesso portando a dare per scontata la presenza del partner. Ma il rapporto di coppia va coltivato giorno dopo giorno, per far sì che non diventi anch’esso una banale routine e si impoverisca di quegli ingredienti, la dolcezza e il romanticismo, che lo rendono saldo e insostituibile.

Siete pronte per sorprendere il vostro uomo e conquistarlo ancora una volta? Bastano alcuni trucchetti semplici. Il primo consiglio, il principale, è sempre lo stesso: rimanete voi stesse. Se il vostro uomo ha scelto proprio voi, un motivo ci sarà. Ma questo non significa dimenticarsi delle piccole attenzioni che ravvivano l’amore, anzitutto la cura del proprio aspetto. Last but not least, non smettere di sorprenderlo: mai pensato a qualche curioso “dopocena” in salsa piccante?