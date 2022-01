Tantissime persone nel mondo soffrono di occhiaie e si chiedono come eliminare dal viso ogni segno di fatica e stress. Spesso ci si affida a prodotti di bellezza o a rimedi naturali che promettono miracoli, ma il vero segreto infallibile per correggerle è un trucco che non vi aspettavate…

Il segreto contro le occhiaie? Un trucco usato dalle star…

Le star d’Oltreoceano conoscono perfettamente questo piccolo segreto di bellezza per contrastare il brutto effetto delle occhiaie e delle borse, che sono tra gli inestetismi più duri da trattare. Dite addio a intensi trattamenti estetici o al correttore, la vera rivoluzione arriva dal mondo delle celebrities e sbarca su TikTok per farsi alla portata di tutte!

Di cosa si tratta? Semplicemente di restituire “colore” alla pelle sotto gli occhi, annullando il caratteristico alone scuro e uniformando così l’incarnato con un effetto naturale e morbido. Il beauty trend del 2022 è usare una cipria rosa sulla zona del contorno occhi, così come fanno star del calibro di Kendall e Kylie Jenner! Sui social non mancano i consigli e i tutorial per un’applicazione perfetta di questo make-up anti occhiaie.

Il consiglio è applicare una leggera base di fondotinta prima della cipria, così da fissare il prodotto in modo ottimale e rendere il tutto uniforme. Un trucco davvero semplicissimo, no?