Come divorziare online in semplici passi e senza stress: il processo rapido che non conoscevi

Non tutti lo sanno, ma si può procedere con separazione online e divorzio online in modo facile, veloce e senza stress. I tempi sono ridotti, così come i costi che consentono di risparmiare notevolmente.

Quando si parla di divorzio, si pensa immediatamente alla burocrazia e alle lunghe attese che non sono, certamente, di poco conto. Divorziare è, infatti, un processo stressante e complesso. Grazie alla tecnologia, però, esiste una soluzione molto semplice, oltre che meno stressante e anche veloce. Stiamo parlando del divorzio online.

Scopriamo insieme come divorziare online in semplici passi e senza stress e qual è il processo rapido che non conoscevi.

Separazione online e divorzio online fake? No, se consensuale

Prima di tutto, occorre verificare i requisiti per il divorzio online. In Italia, infatti, si tratta di un’opzione disponibile se si tratta di divorzio consensuale. Entrambe le parti devono, infatti, essere d’accordo su questioni come la divisione dei beni, la custodia dei figli e altre situazioni. Si tratta, ovviamente, di un metodo semplice e veloce, a cui si può ricorrere quando non ci sono dei conflitti tra coniugi. In presenza di figli – come detto – è meglio che vi sia un chiaro accordo sulla custodia.

Ovviamente, esistono diverse piattaforme online che permettono il divorzio a distanza. Ci sono degli studi legali specializzati che possono guidare, tranquillamente, durante l’intero processo, offrendo chiare istruzioni. Naturalmente, i costi possono variare ma, generalmente, si tratta di una soluzione più economica se paragonata a quella di un divorzio tradizionale.

Certificati di divorzio online e non solo: tutto quello che c’è da sapere

Una volta scelto il servizio, è necessario fornire i documenti richiesti come, ad esempio, il certificato di matrimonio e altri documenti relativi alla situazione familiare e alla situazione patrimoniale. Alcuni servizi online possono offrire anche l’assistenza legale per la compilazione corretta di tutta l’intera documentazione. Una volta completato il tutto, si appone la firma digitale inviando tutti i documenti. Ovviamente, il divorzio deve essere, poi, approvato dal Tribunale e, se tutto è corretto, il procedimento verrà completato senza necessità di presentarsi in aula, ma in videoconferenza.

Bisognerà, semplicemente, attendere la ratifica del divorzio da parte del giudice. Una volta ricevuto, il divorzio sarà ritenuto ufficiale e si potrà, quindi, scaricare il certificato di divorzio online. Naturalmente, il divorzio online consente di gestire l’intero processo in modo molto più semplice e meno stressante risparmiando, di fatto, soldi e tempo. Oltre ai tempi ridotti si riducono, notevolmente, costi e fatica. I tempi? Si parla di circa un mese per la separazione e sei mesi per il divorzio. Scopri anche quando richiedere l’annullamento del matrimonio e cos’è il divorzio breve.