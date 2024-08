Non buttare via lo smalto secco o denso, se fai così tornerà come nuovo

Come diluire lo smalto per le unghie? Ecco i rimedi più efficaci per far sì che lo smalto torni come nuovo!

Sapere come diluire lo smalto per le unghie è importante così da evitare sprechi. Utilizzando le giuste accortezze potrai continuare ad usare un prodotto vecchio e secco senza dover necessariamente acquistarne di nuovi. Ovviamente se noti una colorazione un po’ strana e anche l’odore sembra essere poco piacevole, probabilmente è arrivato il momento di buttare via il prodotto.

Con la manicure fatta in casa potresti fare scorta di smalti e prodotti semipermanente, ma questi potrebbero rovinarsi se conservati in maniera errata a lungo. Inoltre, un errore come lasciare uno smalto aperto, potrebbe farlo durare meno del previsto. Quindi cosa fare? Nel caso in cui tu abbia uno smalto secco, vecchio o semplicemente troppo denso da lavorare sulla unghie, ecco alcuni metodi che potrebbero tornarti molto utili!

Smalto troppo denso, come diluirlo? I metodi più efficaci

La conservazione degli smalti può essere alterata molto facilmente a causa dell’ambiente. Un luogo umido, ad esempio, potrebbe modificare la sua consistenza e di conseguenza seccare il prodotto nel giro di poco. Stesso discorso per l’aria, infatti per far asciugare il classico smalto basta lasciarlo seccare dopo averlo steso sulle unghie.

L’aria è sicuramente la causa principale per cui lo smalto si secca con rapidità, quindi per fare in modo che torni ad essere come nuovo è fondamentale utilizzare un altro prodotto con cui diluirlo. Innanzitutto devi sapere che è possibile diluire lo smalto proprio con un prodotto specifico, nei negozi di cosmetici ben forniti potrai trovare il diluente sia per smalti classici che per i gel o i semipermanente. Dovrai seguire passo dopo passo le istruzioni che troverai all’interno della confezione.

In alternativa puoi provare un altro metodo molto efficace con un prodotto che probabilmente hai già in casa: l’olio di mandorle. Probabilmente fino ad ora lo hai utilizzato come maschera fai da te per i capelli, ma l’olio di mandorle può tornare utile in tantissimi casi, anche per diluire uno smalto vecchio e secco.

Un altro rimedio veloce e ancora più pratico è riempire un bicchiere di acqua calda e immergere lo smalto chiuso. Dopo qualche minuto dovrai agitare per bene il prodotto e stendere il colore sulle unghie.

C’è chi decide di provare inserendo all’interno del prodotto dell’acetone, questo è un errore molto comune in quanto rende lo smalto molto più fragile. Una volta applicato sull’unghia, infatti, potrebbe spaccarsi durante l’asciugatura. Prova i tre metodi qui sopra e vedrai che non dovrai più buttar via i tuoi smalti preferiti!