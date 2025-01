Come deumidificare casa: il metodo fai-da-te per eliminare l’umidità in meno di 30 minuti risparmiando

Soprattutto in inverno, l’umidità è un problema che si riscontra in molte case. Prima di ricorrere a soluzioni complicate o costose o all’acquisto di un deumidificatore vero e proprio, ci sono dei rimedi naturali che è possibile provare per eliminare l’umidità in eccesso.

L’eliminazione dell’umidità è in grado di migliorare la qualità dell’aria, prevenendo danni ai muri, ai mobili e, ovviamente, alla salute. Scopriamo come deumidificare casa e qual è il metodo fai-da-te per eliminare l’umidità in meno di 30 minuti risparmiando.

Come deumidificare casa in inverno senza deumidificatore con il sale

Come creare un deumidificatore che funziona con il sale? Il sale rappresenta un assorbi-umidità fatto in casa efficace. Un rimedio della nonna per deumidificare le stanze di casa è realizzare un deumidificatore fai-da-te con una bottiglia di plastica e del sale grosso. Come fare, quindi? Vi serviranno circa 150 grammi di sale per una stanza di 5 metri per 5. Mettete il sale all’interno della bottiglia e lasciate riposare in frigorifero per 10 ore circa.

Una volta che il tempo sufficiente sarà trascorso, il deumidificatore sarà pronto e non vi resterà che posizionarlo in una stanza della casa per trarne i benefici promessi. Quando il sale sarà bagnato, non dovrete fare altro che asciugarlo. Riponetelo all’interno del forno a 50 gradi per 15 minuti. Questa operazione con lo stesso sale potrà essere ripetuta per circa cinque volte totali. Lo stesso procedimento può essere effettuato con bacinelle o vaschette di plastica. La cosa importante è che i coperchi siano bucherellati per permettere all’umidità di essere assorbita dal sale.

Come deumidificare la casa in modo naturale con lo scolapasta e la lampada di sale

Oltre a seguire dei piccoli accorgimenti per combattere la muffa e l’umidità, potete realizzare un altro deumidificatore fai-da-te utilizzando un semplice scolapasta, che dovrà essere posizionato sopra una ciotola e coperto con un telo da cucina sul quale andranno cosparsi circa 150 grammi di sale grosso. Se gli usi alternativi del sale non fanno al caso vostro, potete sempre acquistare una lampada di sale. Di cosa stiamo parlando?

Sono delle lampade che hanno al loro interno del sale dell’Himalaya, hanno forma piramidale e, solitamente, emettono una luce di colore arancione. Come funzionano? Il sale al loro interno assorbirà l’umidità presente nell’ambiente. Ricordate, però, di non poggiarle direttamente sui mobili per evitare che questi ultimi si rovinino, ma su un supporto, preferibilmente in legno, che spesso è incluso nella confezione stessa. Queste lampade si trovano facilmente in commercio a prezzi contenuti.

Come deumidificare l’aria in casa con il riso

Allo stesso modo del sale, è possibile ricorrere al riso per creare un deumidificatore fai-da-te. Oltre all’umidità nelle pareti e nelle finestre di casa, il problema può riguardare anche gli armadi, a differenza di quanto pensino molti. Come fare, in questo caso? Sicuramente, l’armadio va collocato in una posizione strategica. Importante è, inoltre, far prendere aria agli armadi, per cui lasciate le ante aperte di tanto in tanto e svuotate l’armadio, in modo tale che l’umidità fuoriesca.

Il riso può, comunque, essere di aiuto proprio come il sale: avvolgete, all’interno di una garza, 100 grammi di riso e chiudetela. Potete fare circa cinque pacchettini – da abbellire con dei nastrini colorati – in base alla grandezza dell’ambiente da deumidificare. Il consiglio è quello di cambiare il riso ogni due settimane circa. Se il deumidificatore fai-da-te non vi soddisfa, potete acquistarne uno elettrico: in vendita, sono presenti davvero tanti modelli, ma ricordate che non si tratta della scelta ottimale in termini economici e per quanto riguarda l’ambiente. Infine, potreste ricorrere a una semplice ventola aspirante da utilizzare come deumidificatore fai-da-te per un’aria più sana (ad esempio, in una stanza come il bagno).