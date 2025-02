Mai più carne secca e stopposa: il trucco per cucinarla alla perfezione

Per cuocere la carne devi seguire alcune regole. Ecco come evitare di portare in tavola una fetta di carne secca e stopposa!

Sapere come cucinare determinati alimenti è importante, altrimenti si rischia di ottenere piatti poco saporiti e soprattutto poco piacevoli al palato. Ti sarà capitato di commettere errori in cucina, questo capita quando non si conoscono alcune regole di base.

La cucina è un mondo molto ampio, ci si può sbizzarrire e sperimentare, ma determinate regole non possono di certo essere stravolte. Come cucinare la carne al meglio? Ecco i consigli da seguire per una carne cotta a regola d’arte!

Come cucinare la carne: consigli degli chef da seguire

Un piccolo errore può impedirti di ottenere una carne piacevole al palato, il rischio di portare in tavola una carne secca e stopposa è molto alto se non si conoscono le accortezze da adottare in cucina.

Innanzitutto è importantissimo tirare fuori la carne dal frigorifero e lasciarla a temperatura ambiente per diversi minuti. Non posizionarla sulla padella o sulla piastra immediatamente, rischieresti di ottenere una carne completamente asciutta.

Quindi tira fuori la carne almeno 30 minuti prima, lasciala a temperatura ambiente e solo dopo potrai iniziare a cucinarla. Un altro errore molto comune è quello di posizionare la carne sulla padella o la piastra ancora fredda, l’utensile utilizzato per la cottura dovrà essere messo sul fuoco e lasciato riscaldare per qualche minuto.

In questo modo, non appena posizionerai la carne sul fondo della padella, si formerà la classica crosticina che renderà il tutto più succulento e sfizioso. Un errore da non commettere è coprire la carne in cottura, evita assolutamente i coperchi.

Come evitare una carne secca e asciutta? Non mettere mai il sale durante la cottura. Attendi che la carne sia completamente pronta, spostala sul piatto da portata e solo in quel momento potrai iniziarla a condire con sale e olio extra vergine di oliva a crudo.

Non esagerare con i tempi di cottura: la carne non dovrà cuocere a lungo, altrimenti rischia di asciugarsi del tutto. Quindi prediligi tempi di cottura bassi, per una fetta di carne ben cotta ti occorreranno meno di 15 minuti, non di più.

Se preferisci la cottura al sangue, invece, ti basteranno solamente 5 minuti. Ovviamente la cottura può variare anche in base allo spessore della carne. Con queste piccole accortezze vedrai che riuscirai a portare in tavola un secondo di carne da chef!

Ora che hai scoperto come cucinare la carne, non puoi perdere i nostri consigli su come cucinare i cibi in modo sano!