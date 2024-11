Come cucinare i cibi in modo sano: gli errori da evitare in cucina

Come cucinare i cibi in modo sano e quali sono gli errori da evitare? Una cottura corretta può davvero fare la differenza sia in termini di salute che di dieta. Ma quali sono le cotture migliori per mantenere la linea e preservare le proprietà dei diversi cibi? Cerchiamo di scoprirle insieme con qualche consiglio ad hoc.

Alcuni cibi pur essendo nutrienti e preziosi, possono perdere le loro proprietà se cotti nel modo sbagliato. Fra l’altro privilegiare cotture sane aiuta a mantenersi in forma.

Scopriamo come cucinare in modo sano e quali sono gli errori da evitare in cucina.

Consigli pratici per cucinare sano

Cucinare sano per dimagrire è un’ottima idea e non costa fatica, basta imparare quali siano i metodi di cottura amici della linea e della salute.

Partiamo dal fritto che a differenza di quanto si creda, non va completamente escluso dal regime dietetico quotidiano ma solo ridimensionato. Meglio concederselo al massimo 1-2 volte al mese.

Uno dei tipi di cottura migliori a dieta è quella a vapore, che conserva un sapore naturale nei cibi preservandone le proprietà. Anche la cottura al cartoccio è ottima per cucinare sano e veloce perché oltre a esaltare i sapori, non fa disperdere le proprietà nutritive degli alimenti, non sporca ed è salutare.

Altro consiglio riguarda l’impiego del famoso wok, che permette di saltare verdure, carne, pesce utilizzando poco olio. La cottura è rapida e leggera.

E ora passiamo ai consigli riguardanti la scelta degli alimenti: sicuramente frutta e verdura di stagione non devono mai mancare in tavola e carni e pesce dovrebbero essere preferibilmente freschi e consumati con moderazione.

I sughi pronti per quanto comodi non sono granché dal punto di vista salutistico, meglio preparare un sughetto veloce con prodotti freschi.

Se volete cucinare le verdure in modo dietetico privilegiate cotture al vapore, che mantengono tutte le proprietà nutritive, ideali anche come ricette per bambini.

Salutari anche la stufatura o la bollitura. Quest’ultima è ideale per carni dure e legumi, in alternativa è possibile optare per la stufatura così da ottenere un piatto bollito ma allo stesso tempo ricco di proprietà nutritive.

Per poter cuocere gli alimenti in maniera più rapida e allo stesso tempo salutare torna molto utile la pentola a pressione, sempre più richiesta e gettonata nelle cucine italiane. Perfetta per cereali, carne e legumi.

Per cucinare bene dovresti privilegiare sempre alimenti freschi di stagione e non confezionati, o quanto meno limitarne il più possibile. Prediligi ortaggi freschi piuttosto che surgelati, legumi crudi piuttosto che quelli prendere quelli nel vasetto già precotti e così via.

Mangiare di tanto in tanto questa tipologia di alimenti, però, non è un male per l’organismo, l’importante è variare e avere un piano alimentare sano ed equilibrato!