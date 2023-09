Come contrastare la caduta dei capelli fragili: così rinforzi la tua cute

I capelli fragili tendono a cadere, apparire rovinati e spenti ed è un problema veramente difficile da contrastare.

Il segreto in questo caso è lavorare al principio quindi non solo adoperando prodotti che possano fermare la caduta dei capelli ma promuovere il benessere della cute.

Un problema molto importante che nel tempo non fa che degenerare è la caduta del capello anche in età giovanile, relativa all’uso improprio del calore, dei prodotti, dei sistemi pensati per i capelli. Quando già c’è una fragilità, tutto questo non fa che esasperare la salute del capello e quindi portare a problemi che sono difficili da poter curare dopo.

Come contrastare la caduta dei capelli

I capelli fragili tendono a spezzarsi più facilmente, la chioma appare rovinata, i trattamenti possono tamponare ma non sono una soluzione definitiva soprattutto se non si pensa ad un piano sul lungo termine.

Utilizzare i prodotti giusti può aiutare sicuramente a tamponare, ad esempio per coloro che soffrono di capelli fragili è molto utile il marchio Olaplex, che è fondamentale per chi usa colorazioni frequenti o chi abitualmente utilizza prodotti che generano calore come piastre e phon. Questa formula è molto efficace perché permette di riparare i legami tra i capelli che sono danneggiati e quindi progressivamente di migliorare la qualità del capello stesso.

I semi di lino sono un rimedio che non passa mai di moda, permettono di evitare l’effetto crespo e soprattutto contrastare nel tempo gli effetti negativi di calore e agenti atmosferici. Questi vanno applicati dopo lo shampoo e prima di passare phon e piastra. Tra tutti ci sono quelli Alaparf che sono veramente eccellenti per chi soffre di caduta precoce.

Oltre a riparare però è importante anche nutrire alla base, questo vuol dire usare uno shampoo e un conditioner adeguati. In alternativa al classico balsamo, nello specifico, il conditioner è migliore per chi soffre di caduta precoce del capello, soprattutto legata a un problema di salute degli stessi. Da applicare solo sulle punte e non su tutta la chioma, unitamente ad uno shampoo rinforzante che possa donare energia e anche migliore tenuta.

Con i prodotti giusti si può rallentare la caduta, rendendo il capello più fluido, meno crespo e soprattutto preservando la salute nel tempo quindi anche per ciò che riguarda l’età e i danni ambientali esterni. Non è necessario però comprare prodotti costosi, per i semi di lino ad esempio si può fare un impacco home made con i semi al naturale.