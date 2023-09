Capelli lunghi e forti anche in autunno: 10 consigli per un effetto setoso perfetto

I capelli possono rovinarsi facilmente nel periodo autunnale, per questo è importante usare i giusti metodi per evitare questo problema.

I capelli sono una parte fondamentale dell’aspetto di una persona, infatti molti amano esprimere la propria personalità attraverso il loro taglio preferito. Molte donne prediligono le chiome folte, lunghe e setose, ma non è semplice mantenere un aspetto sano e curato. I capelli lunghi si rovinano più facilmente, quindi è necessario usare i giusti metodi per prendersene cura. In particolare durante le stagioni invernali la pioggia e l’umidità può rovinarli facilmente.

Bisogna fare molta attenzione al processo che si segue per la cura dei capelli, infatti è necessaria molta dedizione e un’ottima base di conoscenza. La chioma viene sottoposta a numerosi fattori stressanti, che li rendono maggiormente fragili. Nonostante ciò non bisogna disperare, poiché esistono dei segreti di bellezza che possono tornare in aiuto a chi ama i capelli setosi e folti. Non si tratta di una semplice ricetta da adottare, ma di una rigorosa routine.

I consigli per mantenere in salute i capelli lunghi

La prima cosa da fare è adottare una dieta equilibrata, dovrà essere ricca di proteine, vitamine e minerali. Infatti la salute dell’organismo, incide su quella del capello. Anche l’idratazione è fondamentale, serve almeno un litro e mezzo di acqua al giorno. Inoltre l’uso di prodotti idratanti, come balsami e maschere, può influire ancora di più sulla buona resa della chioma. I capelli, inoltre, sono molto delicati, quindi non vanno trattati in maniera aggressiva. Non vanno spazzolati quando sono bagnati e bisogna usare un pettine dai denti larghi, oppure spazzole dalle setole morbide.

I tagli regolari possono aiutare i capelli a crescere più forti, inoltre si previene la rottura del capello. Anche il calore può essere un grosso problema, quindi è bene usare dei prodotti protettivi per ridurre i danni. Inoltre non vanno usate piastre e phon troppo spesso. Lo stress rappresenta un’altra complicazione, quindi va ridotto con esercizi di rilassamento come lo yoga. I raggi del sole sono un altro fattore negativo, usare dei cappelli potrebbe essere la soluzione giusta.

I prodotti da usare per la cura della chioma devono essere di buona qualità, la cosa importante è che siano privi di solfati e parabeni. Quelli prodotti con ingredienti naturali sono i migliori. Anche i massaggi al cuoio capelluto sono importanti, infatti migliorano la circolazione sanguigna e stimolano la crescita. Infine sarebbe opportuno evitare trattamenti chimici aggressivi.