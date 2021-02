Ascoltare YouTube in background? Finalmente si può fare

YouTube è sicuramente il più grande database musicale a nostra disposizione. Per quanto esistano app come Spotify o Deezer o Apple Music e ci permettono nell’ascoltare tantissimi album e canzoni, altrettante sono presenti esclusivamente sulla piattaforma più celebre di video, soprattutto se si tratta di registrazioni rare, canzoni meno note o live.

A meno che non scegliamo di attivare l’abbonamento a pagamento, se utilizziamo YouTube per ascoltare musica non possiamo uscire dall’applicazione mentre è in riproduzione. Un inconveniente piuttosto fastidioso, soprattutto quando la utilizziamo come sottofondo mentre svolgiamo altre attività.

Come ascoltare YouTube in background

Come si suol dire, fatta la legge trovato l’inganno: abbiamo scovato alcuni modi per riuscire a utilizzare YouTube sui vostri dispositivi iOS o Android mentre navigate su altre applicazioni.

Leggi anche Cosa comprare su Arket secondo i tuoi feed Instagram

Per Android

Per i dispositivi Android sono disponibili per esempio, alcune applicazioni specifiche per riuscire nel vostro intento. Audio Rocket e NewPipe: mentre la prima si può scaricare dal Play Store, la seconda va scaricata dal sito ufficiale e avviata come un file normale. Dopo aver fatto il download, disattivare il supporto per le origini sconosciute nelle impostazioni.

Altre opzioni sono OGYouTube, che permette anche di scaricare i video, o Background Tube.

Se non vogliamo scaricare applicazioni per ascoltare YouTube in background, possiamo passare tramite Telegram. Infatti, si possono riprodurre video direttamente da qui una volta inviato o ricevuto un link. Portando in background la app, la musica non si fermerà.

Anche andando su YouTube tramite browser, si può ottenere lo stesso risultato dopo aver selezionato Desktop dal menu che si trova andando sui tre puntini in alto a destra. Dopo aver avviato il video, si accettano le notifiche del sito e dopo aver chiuso il browser, l’audio non sarà interrotto.