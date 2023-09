Come alleviare il mal di testa: 4 rimedi utilissimi tutti a base naturale

Il mal di testa può essere fastidioso, in alcuni casi anche invalidante quando si verifica spesso e il dolore è forte. Ci sono dei metodi naturali che permettono di risolvere senza la necessità di ricorrere ai medicinali.

È capitato certamente a tutti di non sentirsi in perfetta forma e di faticare a portare avanti i propri compiti quotidiani, a volte a causa di un problema che tende a essere minimizzato da chi l’ha affrontato solo poche volte: il mal di testa. Si tende infatti a pensare che non sia un problema così grave, ma che anzi possa essere risolto in maniera piuttosto agevole assumendo un antidolorifico, che in genere nell’arco di una mezz’oretta o poco poco più dovrebbe risultare efficace.

In realtà, ci sono persone che soffrono di questo disturbo in maniera frequente, con un dolore che può essere fortissimo da risultare invalidante, a maggior ragione se si svolge un lavoro al computer, che richiede quindi di sforzare gli occhi al punto tale da generare pressione proprio su quel punto. Assumere però sempre un medicinale in questo caso non è certamente l’ideale, visto che molti di questi possono a lungo andare danneggiare lo stomaco.

Eliminare il mal di testa senza medicine è possibile

La consapevolezza di come prendere a ripetizione medicine non sia l’ideale è piuttosto diffusa, proprio per questo tanti scelgono appositamente di sopportare eventuali malesseri, nonostante il disagio sia evidente anche a chi è vicino a loro. Si tratta di una situazione comune a tante persone che soffrono anche più volte nel corso di una settimana di mal di testa, disturbo che genera la tentazione di mettersi a letto e sperare che passi al più presto.

Fortunatamente alleviare il dolore non è impossibile, anzi si può procedere senza la necessità di recarsi in farmacia, attraverso metodi che potrebbero però non essere noti a tutti.

Particolarmente utile può essere la digitopressione, sistema che consiste nell’esercitare pressione in alcune parti del corpo per un paio di minuti quando si avverte un dolore. In questo caso è consigliabile farlo nella parte posteriore del collo o alla base del cranio. Un effetto positivo può essere inoltre raggiunto grazie all’utilizzo di una compressa fredda o calda, scelta per fare da anestetizzante e restringere i vasi sanguigni. Per quanto riguarda l’emicrania, in genere è preferibile il caldo.

Non sono poche le persone che manifestano mal di testa, in concomitanza con un periodo di stress o dopo avere pianto. Queste sensazioni possono essere ridotte cercando di puntare sulla meditazione o sullo yoga, che aiutano a distendere la mente. Pochi potrebbero immaginarlo, ma possono esserci effetti positivi anche per un discreto periodo adottando qualche modifica alla propria dieta: è meglio mangiare piccole quantità per tre o quattro volte al giorno, piuttosto che fare un paio di pasti abbondanti, preferibilmente con l’assunzione di mandorle e ciliegie che contengono proteine e fibre alimentari.

Ridurre lo stress è importante

Non sono poche le persone che lamentano mal di testa sin dalla mattina appena sveglie, questo può essere il risultato di una notte in cui si è riusciti a dormire poco, ma anche di una sensazione di tensione che si avverte perché si sa di dover affrontare una giornata impegnativa. In genere il dolore può essere forte e dare una sensazione di cerchio attorno alla testa, ma che coinvolge soprattutto fronte e tempie.

Distinguere dagli altri tipi di emicrania non è così difficile: in questo caso raramente ci sono altri sintomi collaterali quali nausea, vomito e difficoltà a sopportare suoni e odori forti. Non a caso, con il trascorrere delle ore può peggiorare.

Tra i rimedi più utili ci possono essere tisane pensate per facilitare il riposo, l’esercizio fisico e un’alimentazione con cibi non eccessivamente pesanti (è bene ridurre al minimo i fritti). Se il problema dovesse persistere per diversi giorni senza dare segno di miglioramento, è bene però rivolgersi a un medico.