Abbinare vestiti eleganti con scarpe da ginnastica, fashion tips da seguire

Come abbinare i vestiti eleganti con scarpe da ginnastica? Ecco alcune dritte da seguire per un look perfetto e alla moda!

Le scarpe da ginnastica sono una delle calzature più amate dalle donne di tutte le età. Puoi indossarle per andare in palestra, per una passeggiata con le amiche in centro o per un evento importante in cui è previsto un dress code casual chic. Le scarpe da ginnastica, infatti, possono essere indossate anche sotto abiti di classe e più raffinati, così da rendere il look elegante al punto giusto senza però esagerare.

Se cerchi un’idea di outfit per poter sfruttare un tuo vestito elegante durante il giorno o per una cena fuori in pizzeria con le amiche o con il partner, l’abbinamento con le sneakers ti farà impazzire. Ti renderai conto di quanto un abito, anche se elegante, possa essere super versatile nei tuoi look. Ecco, quindi, i consigli di stile da seguire su come abbinare vestiti eleganti con scarpe da ginnastica!

Scarpe da ginnastica e abiti eleganti, come abbinarli senza commettere errori di stile

Innanzitutto è importante la scelta delle scarpe. Se opti per una sneakers di tendenza total white, sappi che vai sul sicuro con qualsiasi abito. Un tubino nero, classico mini dress da indossare in più occasioni, si sposa perfettamente con le scarpe da ginnastica, motivo per cui è diventato oggi uno degli abiti più richiesti per i look casual chic.

Se hai un vestito elegante con gonna in tulle, la scelta delle calzature è molto semplice. Puoi rimanere comoda e indossare delle scarpe da ginnastica della stessa tonalità del vestito oppure scegliere la nuance che sia quanto più simile a quella della borsa scelta. Crea un gioco di colori così da rendere il look più originale e sofisticato.

Anche la gonna a campana è un modello che si adatta facilmente a qualsiasi tipo di scarpa, anche quella da ginnastica. Scegli modelli neutri e delicati, otterrai un look romantico ma allo stesso tempo deciso e sobrio.

Un altro modo per sfruttare al meglio le tue scarpe è creare un look con il blazer, il capospalla di tendenza per l’autunno inverno.

Da indossare anche come mini dress, il blazer indossato con le scarpe da ginnastica è l’abbinamento perfetto per un look casual chic da giorno da sfoggiare anche per un occasione più importante non necessariamente formale. Se non sai come abbinare il blazer, non perdere la nostra guida con tante idee di stile!

I vestiti over indossati con un trench di tendenza possono essere sfoggiati con mini bag alla mano e sneakers da ginnastica comode e pratiche da indossare all day long. Insomma, l’abbinamento abiti eleganti e scarpe da ginnastica non ti farà di certo sentire un pesce fuor d’acqua!