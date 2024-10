Tutti le amano, le sneakers alte sono di tendenza per l’autunno inverno

Le sneakers alte sono di tendenza per l’autunno inverno. Come sfoggiarle al meglio e quali sono gli abbinamenti più chic della fredda stagione?

Sneakers alte, una tendenza dell’autunno inverno che non passerà di certo inosservata. Non solo stivali e stivaletti, le sneakers conquisteranno i look autunnali ed invernali anche nelle occasioni più importanti. Come abbinare le sneakers alte senza commette errori di stile?

Ecco alcuni look da cui prendere ispirazione per sfoggiare le scarpe da ginnastica alte durante le basse temperature. Perfette per un look casual ma anche per un outfit sporty chic, le sneakers alte sono delle calzature versatili che ti permettono di rimanere comoda senza rinunciare alle tendenze del momento.

Le tanto amate scarpe alte venivano privilegiate perlopiù dalle teenager, oggi però rientrano tra le scarpe di tendenza per donne di tutte le età. Comode, pratiche e facili da abbinare, ecco i migliori look dell’autunno inverno a cui ispirarsi!

Abbinamenti dell’autunno inverno con le sneakers alte

Trovare le sneakers alte in questi mesi è molto semplice: oltre ad essere scarpe comode, ti permettono di mantenere i piedi al caldo nonostante le basse temperature.

Un abbinamento molto amato che si rifà alla moda degli anni Novanta è la salopette in denim o total white indossata con dolcevita in contrasto e sneakers alte. Concludi con un trench o un cappotto oversize e il risultato sarà a dir poco strabiliante!

I pantaloni stretti e skinny lasciano spazio ai pantaloni dalla gamba larga e ampia, ideali da sfoggiare con sneakers alte nel periodo invernale. Per ottenere un look sporty chic potresti indossare un blazer dalla vestibilità over e una mini bag a tracolla.

Il tessuto in denim è uno dei protagonisti della fredda stagione, indossato con le sneakers alte viene messo in risalto specialmente se le calzature vantano nuances chiare e neutre. Indossa la tua gonna di jeans preferita, di tendenza anche per la mezza stagione, e abbinala alle tue sneakers alte preferite, come le semplici Converse bianche da indossare in occasioni più informali.

Sicuramente uno dei modelli di pantalone da indossare nell’autunno inverno è la versione cropped. Per non lasciare la caviglia scoperta potresti indossare dei collant velati e le tue sneakers alte del cuore, ecco che potrai sfoggiare un look elegante e allo stesso tempo pratico e comodo da giorno.

Per chi ama, invece, azzardare con i pantaloni più sportivi e pratici, può sfoggiare le sue sneakers con un modello felpato in versione slim a vita alta dal taglio sartoriale con elastico alle caviglie. Insomma, è un modello di scarpe di cui ti innamorerai sicuramente!