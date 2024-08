Come abbinare il gilet di jeans: i look che amerai nella prossima stagione

Come abbinare il gilet di jeans quest’autunno? Ecco i look a cui ispirarsi per un outfit alla moda e originale!

L’autunno è alle porte, con lui potremo riprendere a sfoggiare i primi stivaletti di stagione, i pantaloni lunghi e il tanto amato gilet di jeans. Pratico da abbinare, il gilet è uno dei capi d’abbigliamento must have di mezza stagione da poter indossare per un look casual completo e alla moda.

Il denim è un evergreen apprezzato da tutti i target, non ha età e può essere indossato con tante altre nuances differenti. Il gilet di jeans è un capo versatile che può rendere casual un look più elegante oppure trasformare un look semplice in un outfit di tendenza e cool. Quali sono gli outfit a cui ispirarsi per quest’autunno? Ecco alcune idee per poter indossare il gilet di jeans alla moda!

Gilet di jeans: i look a cui ispirarsi quest’autunno

Il contrasto bianco e denim è da sempre uno dei più amati. Indossa un pantalone a palazzo bianco e un crop top della stessa sfumatura, concludi il look con un gilet di jeans e una mini bag dalla nuance vivace. Puoi indossare dei sandali beige, se il tempo te lo permette, oppure delle sneakers bianche con qualche tocco di colore.

Un altro abbinamento ideale per quest’autunno è indossare il gilet di jeans con un black dress lungo a tubino nero. Il denim ti permetterà di rendere il tubino un perfetto capo d’abbigliamento casual, indossalo con delle sneakers bianche, una borsa a tracolla o una mini bag da portare a mano.

I brand propongono anche gilet di jeans over, perfetto per rimanere al passo con le tendenze. Shorts in jeans, scarpa da ginnastica alta, come le classiche Converse, t-shirt a maniche lunghe total white e il gilet di jeans lasciato aperto, questo diventerà sicuramente il tuo look di mezza stagione preferito.

Un altro classico è creare un total look, quindi indossare uno dei jeans di tendenza per l’autunno insieme al gilet di jeans chiuso come unico capo d’abbigliamento. In alternativa puoi scegliere una maxi gonna in jeans, una camicia azzurra e il gilet per concludere.

Se ami l’abbinamento gilet e camicia, potresti provare ad indossare l’indumento insieme ad altre fantasie, anche una blusa romantica e delicata con maniche ricoperte da volant e arricciature varie potrebbe sposarsi perfettamente con un gilet in denim di mezza stagione.

Questi sono sicuramente i look più apprezzati che potrai iniziare ad indossare a partire da settembre, personalizzali con i tuoi accessori preferiti e crea un gioco di colori per mettere in risalto il tuo stile!