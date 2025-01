I look da cui prendere ispirazione per indossare i pantaloni tartan con stile

Come abbinare i pantaloni tartan quest’inverno? Scopri i look da cui prendere ispirazione…

Il tartan è tornato tra le tendenze dell’inverno 2025, ricorda molto lo stile british core e si sfoggia in tantissime occasioni diverse. Per un look raffinato e allo stesso tempo dal tocco sbarazzino, ecco alcuni consigli su come abbinare i pantaloni tartan per evitare di ottenere un outfit troppo eccentrico e per nulla equilibrato.

Le fashion addicted consigliano di optare per nuances più scure oppure puntare a quel tartan delicato senza esagerare con il classico rosso acceso. Di seguito troverai numerosi consigli su come indossare i pantaloni tartan prima dell’arrivo della prossima stagione!

Come abbinare i pantaloni tartan, i consigli da seguire per un look alla moda

Il tartan è senza dubbio simbolo dell’inverno, trova sempre un posto tra le tendenze e per quest’inverno sembra essere sempre più in voga. Se hai adocchiato dei pantaloni tartan, ti starai domandando come poterli abbinare al meglio.

I look da cui prendere ispirazione sono davvero tanti, le fashion addicted e i brand di moda propongono vari abbinamenti ideali per ogni occasione diversa.

Innanzitutto è importante scegliere con cura la nuance adatta al proprio stile e a ciò che si vuole ottenere. La versione grigia con qualche tocco di rosso è sicuramente quella più raffinata ed elegante da poter sfoggiare anche in ufficio o nelle occasioni più importanti.

Puoi scegliere un modello di pantaloni a palazzo o dal taglio sartoriale in base al fisico da valorizzare, opta per un classico dolcevita nero e uno stivaletto con tacco per allungare la figura.

Molto bello anche il total look, quindi opta per un pantalone tartan abbinato ad un blazer della stessa tonalità con sotto una camicia bianca, concludi il look con un paio di décolleté beige e una borsa nera da mettere in contrasto con l’intero look.

Anche il tartan che richiama le sfumature del marrone può essere indossato in tantissime occasioni diverse. Si abbina a stivaletti neri a punta o a sneakers di tendenza, è un colore versatile che si adatta ad ogni contesto. Indossalo con una blusa arancione o scegli una tonalità di marrone presente sul pantalone così da ottenere un gioco di colori equilibrato.

Lascia che il tartan sia il protagonista dell’intero look, quindi opta per capi d’abbigliamento monocolore ed evita di indossare altre fantasie. Se cerchi altri consigli di moda, non dimenticare di scoprire quali saranno i pantaloni più trendy per l’inverno 2025!