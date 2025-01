Jeans larghi di tendenza per l’inverno, i look più belli per indossarli con stile

Consigli per l’inverno su come abbinare i jeans larghi. Scopri i look più belli da copiare durante la fredda stagione!

Se ti stai domandando come abbinare i jeans larghi, capo di tendenza per l’inverno 2025, sei nel posto giusto. Di seguito troverai innumerevoli suggerimenti su come indossare i jeans più in voga del momento, apprezzati non solo dalle teenager ma anche da un pubblico adulto.

I jeans larghi ti permettono di sfoggiare outfit confortevoli, pratici e allo stesso tempo puoi rimanere al passo con le tendenze. Gli abbinamenti migliori li fai proprio con i capi d’abbigliamento di tendenza per la fredda stagione. Scopri quali sono i consigli delle fashion addicted da non lasciarsi sfuggire!

Come abbinare i jeans larghi: i look di tendenza

I jeans larghi sono sempre più di moda, ma come abbinarli al meglio? Ecco alcuni suggerimenti per poter sfoggiare look di tendenza quest’inverno!

I jeans skinny hanno lasciato spazio alla comodità e all’oversize, ecco perché i jeans larghi sono entrati a far parte delle tendenze del momento. Come abbinarli quest’inverno?

Per un outfit più formale perfetto anche per andare al lavoro puoi optare per una camicia azzurra abbinata ad un blazer cropped e uno stivale con tacco, concludi il look con un cappotto oversize total black.

Il jeans largo si sposa perfettamente con un capospalla oversize come il trench invernale, abbinalo ad un dolcevita monocolore, un paio di scarpe a punta e il risultato sarà incredibilmente chic!

Se sei alla ricerca di un look più giovanile e sbarazzino opta per l’abbinamento con sneakers di tendenza, t-shirt bianca, e giacca oversize. Arricchisci il look con qualche accessorio come il cappello con visiera, borsa a spalla non eccessivamente grande e collane in contrasto con la maglia bianca.

Anche il look total denim torna tra le tendenze dell’inverno 2025, quindi se vuoi sbizzarrirti con i trend del momento puoi sempre sfoggiare i tuoi jeans larghi con una giacca di jeans nella versione che preferisci.

Tra le tendenze infatti risalta la giacca lunga in denim, per chi desidera creare un equilibrio più raffinato del look può optare per la giacca cropped. La tonalità di denim può anche non essere la stessa, in questo modo potrai sbizzarrirti con la scelta degli accessori da mettere in contrasto. Il marrone in tutte le sue sfumature si sposa perfettamente con il resto del look!