Si può dire addio ai capelli bianchi con una colorazione naturale? Sì, la tinta alla cannella è la soluzione ideale per chi vuole coprire i capelli bianchi senza rovinare la chioma. Quello che vi serve sono pochi ingredienti, che potete trovare facilmente nella dispensa di casa. Scopriamo insieme come fare questa colorazione naturale fai da te per coprire i capelli bianchi!

Colorazione alla cannella per capelli: come farla a casa

Foto Shutterstock | Oksy001

Ecco come preparare a casa la colorazione naturale a base di cannella per coprire facilmente i capelli bianchi.

Prima di tutto ponete in un pentolino mezza tazza di olio extravergine di oliva e fate scaldare, unite tre cucchiai di cannella in polvere e incorporate il tutto mescolando bene. Infine unite tre cucchiai di miele e mescolate ancora.

Con questo composto nutriente cospargete i capelli applicando la crema dalla radice alle punte, lasciate in posa per circa un’ora e risciacquate con uno shampoo neutro e delicato. Ora siete pronte per sfoggiare il vostro nuovo colore, e per trovare altre ispirazioni non perdete il nostro speciale sulle tendenze tagli e colore per il 2022!