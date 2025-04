I collant più amati della primavera: li indossi in ogni occasione

Anche se le temperature sono in aumento, indossare i collant ti permette di ottenere look alla moda e super chic. Quali sono, però, i collant di tendenza di questa primavera e, soprattutto, come indossarli senza commettere errori di stile?

Per rimanere al passo con le tendenze è importante conoscere le proposte dei brand. Puoi indossare i collant per una passeggiata in giro con le amiche oppure per rendere più elegante e raffinato un look da sera in occasione di un evento importante e formale.

Ecco, quindi, i collant di tendenza da mettere nell’armadio questa primavera!

Look di primavera: scopri i collant di tendenza da avere nel guardaroba

Di seguito troverai le tendenze più amate del momento: influencer e guru della moda indossano i collant non solo in occasioni speciali, ma anche per look casual e più sbarazzini!

Tra le varie nuance più gettonate della primavera non passa inosservato il bordeaux. Il collant perfetto per un mini dress della stessa tonalità da indossare in occasioni sia formali che informali. Puoi coordinare il look e scegliere anche di indossare accessori di tendenza in primavera della stessa tonalità!

Tornano in voga i pois, la fantasia più sbarazzina del momento. Da abbinare con scarpe basse più pratiche e comode, come i mocassini, e degli shorts coordinati al blazer. Questo è un look che si presta ad essere indossato sia durante il giorno che per un’occasione importante.

Questi collant non ti faranno di certo passare inosservata: il total white torna di tendenza e conquista anche le calze della primavera. Da indossare in ogni momento, perfette per un look black & white così da mettere in risalto le due tonalità protagoniste dell’outfit.

La fantasia floreale è un must di tendenza in primavera: i collant con effetto longuette a rete impreziositi da un motivo floreale elegante sono un modello da avere assolutamente nel guardaroba. Puoi indossarli in ogni occasione, specialmente quando desideri dare al look quel tocco raffinato.

Anche se non tutti li amano, tornano tra le tendenze loro, i collant strappati. Da indossare anche con abiti più eleganti e scarpe raffinate, non solo con shorts in denim e t-shirt monocolore. I collant strappati, infatti, trovano un posto tra le tendenze più chic del momento.

Ora non ti resta che trovare il collant di tendenza perfetto per il tuo stile e indossarli in primavera!