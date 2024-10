Collant colorati, i modelli di tendenza dalle sfilate da mettere nel guardaroba

I collant sono tornati protagonisti sulle passerelle per l’autunno Inverno 2024-25 con una serie di tendenze moda tutte nuove. Il nero rimane sempre un classico intramontabile, ma quest’anno gli stilisti invitano a sperimentare con tonalità vivaci e trame sofisticate.

Gli orli si accorciano, e i collant diventano accessori di spicco che completano il look in modi inaspettati. Il messaggio delle passerelle è chiaro: osare con il colore e le fantasie, anche allontanandosi dal classico e rassicurante nero per provare nuove texture e palette.

Collant colorati, l’alternativa al nero

Da sempre il nero è la scelta predominante quando si parla di collant, ma quest’anno si punta su un’esplosione di colore. I collant colorati sono ovunque: hanno trionfato sulle passerelle delle sfilate di moda autunno inverno e ora li ritroviamo indossati da influencer e it-girls, a dimostrazione del fatto che basta poco per trasformare un look.

Disponibili in una vasta gamma di nuance, dai toni neutri alle tinte più accese, i collant colorati sono un’ottima soluzione per dare nuova vita a capi che già possediamo. E il bello è che, pur trattandosi di una novità di tendenza, i collant colorati sono accessibili e a portata di tutte, con un ottimo rapporto tra prezzo e resa stilistica.

Le sfumature che non ti aspetti

Tra i collant di tendenza di questa stagione si fanno largo nuance meno convenzionali: verde oliva, marron glacé, arancione, azzurro, grigio cemento, oro e salvia. Colori che fino a qualche stagione fa sarebbero stati considerati poco adatti ai collant, oggi sono tra le scelte più attuali.

Sulle passerelle, brand come Miu Miu hanno proposto questi colori sia in modelli velati sia in calze più pesanti e strutturate, come le calzamaglie a costine. La combinazione cromatica diventa fondamentale per creare look bilanciati e chic, e non servono abiti complicati per accompagnarli: l’essenziale è abbinare i colori in modo armonioso per esaltare tanto il collant quanto il resto dell’outfit.

Collant fluo e colori intensi: la scelta più cool

Chi ama osare troverà nelle calze fluo o dai toni intensi i migliori alleati per l’autunno e l’inverno. I modelli proposti da Miu Miu, dai blu neon e rosso corallo fino ai verdi bosco e marroni profondi, sono un esempio perfetto.

Il brand del gruppo Prada gioca di contrasti, abbinando i collant dai colori vivaci a outfit in tinte neutre oppure ad altrettanto vivaci, creando un look “color block” moderno e di impatto. Anche la texture è importante: i modelli in lana a costine sono perfetti da abbinare a scarpe basse con cinturino a T, per uno stile un po’ retro ma molto attuale.

Tutte le sfumature del rosso

Il rosso, in tutte le sue tonalità, rimane una delle scelte più versatili e d’impatto per le calze di questa stagione. Che si tratti di bordeaux, porpora o di un rosso acceso, questa tinta è in grado di ravvivare anche i look più sobri. Il rosso lacca, in particolare, è stato sfoggiato su diverse passerelle e si è visto anche su influencer come Kendall Jenner.

È un colore perfetto per chi ama i contrasti cromatici forti o desidera un total look dal grande impatto. Da Fendi a GCDS, molti brand hanno proposto collant in rosso ciliegia o bordeaux, perfetti da abbinare a blazer oversize e cappotti sartoriali.

Collant bianchi: ritorno in grande stile

Il collant bianco, spesso considerato un accessorio vintage o retrò, torna di moda con grande stile. Molti designer, tra cui Altuzarra e MSGM, hanno proposto varianti che spaziano dal bianco latte opaco alla calza satinata, fino ai modelli decorati con dettagli metallici di Rabanne.

Anche se le calze bianche possono non donare a tutte le silhouette, è un accessorio di grande effetto per chi ha gambe slanciate e ama look in stile Sixties. Sta bene con cappotti e vestiti corti, ballerine e stivali piatti, e può essere abbinato anche a gonne midi, lasciando intravedere solo una piccola porzione per un effetto più soft e sofisticato.

Il pizzo, romantico e versatile

Il collant in pizzo è l’opzione ideale per chi ama un tocco romantico e sofisticato. Per l’autunno inverno 2024/2025, il pizzo si presenta in una chiave divertente e colorata, come proposto da brand come Vivetta.

Le varianti di pizzo colorato, dal bianco al rosso e persino al giallo, rappresentano una scelta audace che ben si abbina sia ad outfit eleganti che a look più casual. La calza di pizzo è una scelta perfetta per aggiungere un tocco di sensualità, ed è destinata a rimanere di tendenza anche per la primavera.

I collant fantasia e animalier

Per chi ama distinguersi, le calze fantasia sono la tendenza perfetta. Missoni, Tory Burch e Zimmermann hanno proposto modelli con stampe iconiche come le righe e i motivi animalier, in grado di elevare anche i capi più semplici. I collant animalier, in particolare, aggiungono un tocco di sensualità a gonne bon ton e abiti in lana o chiffon.

Questo tipo di calza si presta a molteplici combinazioni: si può indossare in pendant con l’abito o creare contrasti per un look “mix and match” che non passa inosservato.

I collant dell’autunno inverno: scegliere il modello giusto

Che si tratti di un collant colorato o di una calza a fantasia, questa stagione offre davvero una serie infinita di opzioni per rinnovare il guardaroba e aggiungere un tocco di carattere agli outfit. La scelta del collant giusto dipende dal proprio stile personale e dal look che si desidera ottenere: i colori vivaci sono perfetti per chi ama un tocco pop, mentre il bianco opaco e il pizzo sono ideali per un’estetica più retrò. I collant fantasia, infine, rappresentano un’alternativa interessante per chi vuole dare un twist di modernità ai propri look. Con queste tendenze dalle passerelle, i collant si confermano un accessorio versatile e indispensabile per l’autunno inverno 2024-25: trasformeranno qualsiasi outfit, rendendolo unico e personale!