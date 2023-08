Colesterolo alto, i 5 alimenti che non si dovrebbero mai mangiare: uno è insospettabile

Il colesterolo alto è legato con una grande incidenza all’alimentazione ed è un rischio da non sottovalutare per la salute.

Il colesterolo è un grasso che si trova nel sangue, non sempre di tipo negativo, che può rappresentare però un fattore di rischio per l’insorgenza di alcune malattie di tipo cardiaco e portare anche a condizioni fisiche di grave rischio per la salute.

Le cause del colesterolo cattivo elevato sono sovrappeso, alimentazione errata, obesità, fumo di sigaretta, mancanza di attività fisica. Molte malattie sono legate proprio all’ipercolesterolemia. Il colesterolo si divide in HDL e LDL, il primo è il colesterolo “buono” che va a rimuovere il grasso dal sangue, il secondo invece è quello “cattivo”. Dal bilanciamento di questi due elementi si ottiene il colesterolo totale.

I 5 alimenti da non consumare per il colesterolo alto

Guardando all’alimentazione ci sono alcuni alimenti da evitare assolutamente ed altri che invece possono favorire la gestione del colesterolo a lungo termine. Sono da bandire i cibi fritti in generale, quindi tutto anche ciò che appare come innocuo, non lo è. Il tipo di cottura fa la differenza in termini alimentari quindi bisogna prediligere i cibi cotti al vapore, bolliti, arrostiti ma senza grassi ulteriori, sfruttando l’olio extra vergine di oliva in quantità limitate e a crudo.

Un’altra categoria di cibi banditi sono patatine e simili quindi crostini e stuzzichini tipici da aperitivo che sono ricchi di grassi in quantità importanti e possono apportare non solo tantissime calorie ma anche sale. Tutto ciò che rientra nella categoria del fast food non deve essere consumato per il colesterolo, da prediligere invece una cucina casalinga e pura fatta di alimenti essenziali e di stagione. Un prodotto che viene tralasciato e che quindi è impensabile perché spesso ritenuto innocuo è il cibo affumicato. Nessuno pensa che le carni affumicate una volta a settimana possano creare problemi e invece queste peggiorano la condizione del paziente e del suo colesterolo. Anche pane e pasta bianca andrebbero limitati in funzione di un’alimentazione basata principalmente su cereali integrali. La farina bianca porta alla comparsa di problemi come diabete e scompensi cardiaci.

Per gestire il colesterolo è indispensabile seguire una dieta sana e bilanciata, basata sullo standard mediterraneo e quindi composta da alimenti di stagione, freschi, con il consumo 5 volte al giorno di frutta e verdura, cene leggere e comunque entro le ore 19, almeno 150 minuti di allenamento a settimana e comunque una passeggiata giornaliera di almeno 30 minuti.