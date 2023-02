Cold Girl make-up: quando gli effetti del freddo sulla pelle diventano un must

Chi avrebbe mai detto che l’esasperato rossore di gote ed estremità del naso, tipico di una prolungata esposizione al freddo, sarebbe potuto passare da naturale ed inevitabile effetto della vasocostrizione cutanea a tratti caratteristici di una precisa tendenza trucco? Ebbene sì, pare che quest’inverno l’accentuato colorito roseo della cute pre-congelamento sia un assoluto must-have… tanto delizioso, quanto fake: sì, perché l’estetica Cold Girl make-up ha ben poco a che fare con il gelo, nome a parte, piuttosto con un abile utilizzo del blush.

Seppur infatti le conseguenze effettive al gelido clima invernale sulla pelle del viso non fanno altro che riportarci bruscamente alla realtà, in verità da ricercare nell’estrema carenza di idratazione e nel tono a dir poco spento, non siamo qui oggi per ricordare di apportare le dovute modifiche alle proprie abitudini skincare (o forse sì) quanto per imparare come ricreare passo passo il look più glamour della stagione. Pronta?

Miranda Kerr – Foto Instagram @mirandakerr

Opacizza l’intero viso

Primo step: base viso. Nella nostra precisa guida dedicata abbiamo ripercorso insieme passo passo come crearne una impeccabile ed il più omogenea possibile, il che è esattamente ciò che il cosiddetto Cold Girl make-up richiede. L’incarnato andrà dunque perfezionato tramite fondotinta e correttori dalla formula leggera, imperfezioni e macchie neutralizzati e, ultimo ma non meno importante, il finish dovrà essere opaco grazie ad uno strategico uso della cipria.

Esagera con il blush (nei punti giusti)

Il vero focus del make-up look è però il blush: questo andrà applicato senza remore su guance, punta del naso e mento e selezionato in una tonalità fredda e rosata, qualora il sottotono lo permetta. Le zone citate sono esattamente quelle naturalmente più esposte al freddo e, per questo, soggette al regolare arrossamento. In polvere oppure crema poco importa, la cosa fondamentale è che si esageri.

Abbonda di illuminante

A questo punto non resta che ultimare la base viso con il proprio illuminante del cuore, dando luce extra alla full face per un effetto-rugiada immediato. Non dimenticare le palpebre!

Non dimenticare il gloss

Dopo aver pettinato con cura le ciglia con del mascara, non resta che chiudere il bellezza il tutto regalando la giusta dose di rossore anche alle labbra tramite una matita rossa oppure rosa, qualche leggero tocco di rossetto e abbondante gloss.