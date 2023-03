Cloud Skin make-up: la tendenza trucco che unisce matte e glowy per la bella stagione

Mai come per le tendenze trucco pensate in vista di questa primavera vi è stata maggior attenzione all’apparenza di un incarnato sano e perfetto per quanto concerne la base viso, con l’incessante sorgere di sempre nuovi beauty trend ad arricchire in modo sostanziale il panorama della bellezza. L’obiettivo? L’assoluta naturalezza, una finitura radiosa che ricalca la pelle nuda, impeccabilmente idratata e levigata ottenuta tramite sì una diligente skincare routine ma anche mediante un make-up appositamente studiato. Eppure qualcosa sta cambiando, benché impercettibilmente.

La soffiata deriva ovviamente da TikTok, e parla di una equilibrata concordanza tra finish glowy e matte. Un’armonia perfetta tra i beauty look rigorosamente opachi popolari durante lo scorso decennio e quelli ad effetto radioso amati in tempi recenti, insomma. Tale tendenza ha preso il nome di Cloud Skin e prevede dunque una sorta di luminosità diffusa, posizionata in aree specifiche del volto a creare tridimensionalità. Come si realizza? Te lo sveliamo tra qualche riga.

Come si realizza una base viso perfetta secondo il trend della Cloud Skin

Lily-Rose Depp – Foto Instagram @lilyrose_depp

Il primo requisito fondamentale a replicare il beauty trend della Cloud Skin sul proprio viso è sicuramente quello di accertarsi che la pelle vanti un grado sufficiente di idratazione, e ciò vale a dire affidarsi sempre ad una buona detersione, un ottimo siero ed una ricca crema idratante.

Dopo aver accuratamente steso primer e fondotinta, a fare la differenza sarà la cipria: un passaggio spesso sottovalutato, ma letteralmente fondamentale in questo caso. Essa andrà applicata sulla cosiddetta zona T, in prossimità di centro della fronte, naso e mento, ed estesa sino alla zona temporale e mascella qualora lo si desideri. Si procederà infine a concludere il make-up con una dose di blush luminoso e dell’illuminante presso punta del naso, arco di cupido e zigomi.