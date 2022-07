Dubbi sull’alimentazione? Gli influencer che devi seguire assolutamente

Hai dubbi sulla corretta alimentazione e su cosa mangiare per tenerti in forma a livello fisico e mentale? Niente panico: ecco la classifica dei 10 nutritional influencer da seguire (asap) per uno stile di vita al top!

La top 10 dei nutritional influencer italiani da seguire

Non solo body positivity, moda e bellezza: nella galassia dei social influencer c’è anche una nutrita schiera di esperti di benessere e sana alimentazione, ma quali sono quelli da seguire?

La risposta è nella classifica dei 10 da non perdere su Instagram stilata da FLU PLUS in base ai dati sui nutrizionisti del nostro Paese più seguiti e “ascoltati” del web.

Chi sono i 10 influencer dell’alimentazione da non perdere

Al primo posto troviamo la nutrizionista Melissa Paolini, (@nutrizionista_melissapaolini) con il 6,03% di engagement rate.

Foto Flu Plus

A seguire, secondo in classifica, Emanuele Alfano (@dottalfanonutrizionista) con il 4,26%. Terzo gradino del “podio” per Silvia Goggi (@silviagoggi), con il 3,24%.

Ecco tutti gli altri esperti di alimentazione che completano la top 10 italiana:

Alice Carnevale (@soulfood_healthymind) 3,20%

(@soulfood_healthymind) 3,20% Silene Pretto (@silenepretto) 3,11%

(@silenepretto) 3,11% Silvana Izzo (@latuanutrizionista) 2,95%

(@latuanutrizionista) 2,95% Martina Donegani (@martinalasaluteincucina) 1,96%

(@martinalasaluteincucina) 1,96% Massimiliano Piolanti (@massimilianopiolanti) 1,67%

(@massimilianopiolanti) 1,67% Francesca De Blasio (@deblasio_nutrizionista) 1,46%

(@deblasio_nutrizionista) 1,46% Giorgia Arosio (@ilpiattodellasalute) 1,23%

Stando alla ricerca condotta sulla situazione audience in Italia, è composta per l’84,6%, da donne tra i 25 e i 34 anni. Se siete a caccia di consigli sulla dieta corretta per star bene, il “piatto” dei volti da non perdere è servito!