Ciclo mestruale doloroso: quando preoccuparsi?

Il ciclo mestruale doloroso è una condizione che molte donne affrontano ogni mese. Questi dolori, noti anche come dismenorrea, possono variare da lievi crampi a fitte intense che interferiscono con la qualità della vita quotidiana.

Se da un lato i crampi mestruali leggeri sono considerati normali e possono essere risolti con rimedi naturali e farmaci, dall’altro dolori particolarmente debilitanti possono essere il segnale di patologie che richiedono attenzione. Ma quando è il caso di preoccuparsi? E quando è opportuno consultare un medico?

Ciclo mestruale doloroso, i due tipi di dismenorrea

Esistono due tipi principali di dismenorrea: la dismenorrea primaria e la dismenorrea secondaria. La dismenorrea primaria è quella più comune e solitamente si manifesta con crampi pelvici dolorosi durante il ciclo mestruale, senza una causa medica specifica. La causa è generalmente riconducibile alla produzione di prostaglandine, sostanze chimiche prodotte dal rivestimento dell’utero, che provocano la contrazione muscolare.

La dismenorrea secondaria, invece, è associata a patologie come l’endometriosi, i fibromi uterini, o la malattia infiammatoria pelvica. Questa tipologia di dolore può insorgere in età adulta, peggiorare nel tempo e spesso non risponde ai trattamenti convenzionali come gli antidolorifici da banco.

Le patologie associate alla dismenorrea secondaria

Quando il dolore delle mestruazioni è così intenso da limitare la vita quotidiana, è essenziale indagare la causa. Ecco quali sono le patologie comuni che possono essere alla base della dismenorrea secondaria.

Endometriosi

L’endometriosi è una condizione in cui il tessuto che normalmente riveste l’utero (endometrio) cresce al di fuori di esso, in aree come le ovaie, le tube di Falloppio o la cavità pelvica. Secondo il Ministero della Salute sono almeno 3 milioni le donne con diagnosi di endometriosi conclamata.

Questa patologia può causare dolori mestruali severi, dolore pelvico cronico, difficoltà a concepire e problemi digestivi. L’endometriosi è spesso sottodiagnosticata e può richiedere anni prima di essere riconosciuta, rendendo fondamentale la sensibilizzazione delle donne su questo disturbo.

Fibromi uterini

I fibromi uterini sono tumori benigni che si formano all’interno o attorno all’utero. Non sempre causano sintomi, ma quando sono presenti, possono provocare dolori mestruali intensi, cicli abbondanti, e gonfiore addominale. La gravità del dolore e il trattamento dipendono dalla posizione e dalla dimensione dei fibromi.

Malattia Infiammatoria Pelvica (PID)

La malattia infiammatoria pelvica è un’infezione che colpisce gli organi riproduttivi femminili e può essere causata da malattie sessualmente trasmissibili non trattate, come la clamidia o la gonorrea. La PID può portare a dolori mestruali intensi, febbre, perdite vaginali anomale e infertilità se non trattata in modo tempestivo. Per prevenire complicazioni gravi, è fondamentale rivolgersi a un medico se si sospetta un’infezione.

Ciclo mestruale doloroso, quando preoccuparsi e rivolgersi a un medico

I crampi leggeri o moderati possono essere fastidiosi ma generalmente non destano preoccupazioni. La dott.ssa Alessandra Graziottin, esperta in ginecologia e patologie del dolore, spiega però che vi sono alcuni segnali che richiedono una visita medica approfondita. Ecco quando è il caso di preoccuparsi.

Dolori insopportabili : se il dolore è così intenso da interferire con le attività quotidiane, impedendoti di andare al lavoro o svolgere compiti ordinari, potrebbe essere un segnale di dismenorrea secondaria.

: se il dolore è così intenso da interferire con le attività quotidiane, impedendoti di andare al lavoro o svolgere compiti ordinari, potrebbe essere un segnale di dismenorrea secondaria. Dolore che peggiora nel tempo : se il dolore mestruale è progressivamente aumentato, è opportuno cercare una diagnosi più approfondita.

: se il dolore mestruale è progressivamente aumentato, è opportuno cercare una diagnosi più approfondita. Dolore anche fuori dal ciclo : se il dolore non si limita ai giorni delle mestruazioni ma persiste durante tutto il ciclo o durante l’ovulazione, potrebbe esserci un problema sottostante, come l’endometriosi.

: se il dolore non si limita ai giorni delle mestruazioni ma persiste durante tutto il ciclo o durante l’ovulazione, potrebbe esserci un problema sottostante, come l’endometriosi. Sanguinamento anomalo : sanguinamenti eccessivi o irregolari, insieme al dolore, possono essere un segnale di condizioni mediche come fibromi o polipi uterini.

: sanguinamenti eccessivi o irregolari, insieme al dolore, possono essere un segnale di condizioni mediche come fibromi o polipi uterini. Dolore durante i rapporti sessuali : la dispareunia (dolore durante il rapporto sessuale) è un altro sintomo che può essere collegato a patologie come l’endometriosi o infezioni pelviche.

: la (dolore durante il rapporto sessuale) è un altro sintomo che può essere collegato a patologie come l’endometriosi o infezioni pelviche. Altri sintomi associati: la febbre, l’affaticamento cronico, la nausea o l’intensificarsi del dolore durante l’attività fisica possono indicare un’infiammazione o infezioni più gravi.

Se il ciclo mestruale doloroso è tale da influire sulla tua qualità di vita, è fondamentale quindi cercare assistenza medica. Una diagnosi precoce può fare la differenza nel trattamento di patologie come l’endometriosi, i fibromi o la PID, migliorando notevolmente la tua salute a lungo termine. I medici raccomandano di non sottovalutare il dolore e di tenere un diario mestruale per monitorare l’andamento dei sintomi, fornendo informazioni utili durante la visita ginecologica. Solo così è possibile affrontare il ciclo con serenità, evitando che i dolori mestruali diventino un ostacolo quotidiano.

Ciclo mestruale doloroso, rimedi e trattamenti

Il trattamento per il ciclo mestruale doloroso dipende dalla causa sottostante. Se si tratta di dismenorrea primaria, esistono diversi approcci che possono aiutare a ridurre il dolore. Gli antinfiammatori non steroidei (FANS) come l’ibuprofene o il naprossene sono spesso utilizzati per ridurre il dolore mestruale. Questi farmaci agiscono riducendo la produzione di prostaglandine, alleviando così i crampi.

Le pillole anticoncezionali o altri contraccettivi ormonali possono ridurre il dolore mestruale regolando i livelli ormonali e riducendo la quantità di prostaglandine prodotte durante il ciclo. Questo metodo è spesso efficace per la dismenorrea primaria, ma può anche essere utilizzato come trattamento per l’endometriosi. Alcune donne trovano sollievo attraverso terapie complementari come lo yoga, la meditazione o la fisioterapia pelvica. Questi approcci possono aiutare a rilassare i muscoli pelvici e ridurre la percezione del dolore.

Nei casi più gravi associati alla dismenrrea secondaria, come l’endometriosi o i fibromi uterini, può essere necessario invece ricorrere alla chirurgia.