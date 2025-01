Soffice e genuino, ho preparato un ciambellone al cacao strepitoso

Ricetta del ciambellone al cacao fatto in casa per grandi e bambini. Scopri come ottenere un dolce soffice e genuino!

Preparare un dolce fatto in casa che soddisfi tutta la famiglia, compresi i piccoli, è molto semplice. Ti basta scegliere una ricetta facile e veloce come quella del ciambellone al cacao e il gioco è fatto.

Come stupire la famiglia con una colazione sostanziosa e genuina? Prepara questo ciambellone e farai un figurone! Tutti ti chiederanno di fare il bis.

Ecco le dosi per uno stampo da 24 cm e il procedimento da seguire nel dettaglio per una buona riuscita del dolce.

Come preparare il ciambellone al cacao, la ricetta facile e veloce per tutta la famiglia

Il procedimento di questa ricetta è davvero semplicissimo, puoi usare sia le fruste manuali che quelle elettriche. Come poter preparare quindi la ricetta del ciambellone al cacao?

Ecco gli ingredienti base da avere in casa, puoi sempre sbizzarrirti con l’aggiunta di tanti altri ingredienti come ad esempio l’arancia, il cioccolato fondente e tanto altro ancora.

Ingredienti

3 uova

280 gr di farina 00

70 gr di cacao amaro

140 gr di zucchero

180 ml di latte

80 ml di olio di semi

1 bustina di lievito in polvere per dolci

zucchero a velo q.b.

Procedimento

Per poter preparare la ricetta del ciambellone al cacao devi prendere una ciotola abbastanza ampia e una frusta manuale. Quindi inserisci all’interno della ciotola le uova con lo zucchero, poi inizia a sbattere gli ingredienti per qualche minuto. Aggiungi l’olio di semi a filo, poi prosegui con il latte. Quindi setaccia la farina e il cacao, poi inizia ad aggiungere un po’ alla volta i due ingredienti nei liquidi. Unisci la bustina di lievito per dolci e continua a mescolare con la frusta. Dopo qualche minuto avrai ottenuto un composto liscio e omogeneo, dovrà essere quindi privo di grumi. Prendi uno stampo per ciambellone, imburra e infarina la sua superficie. Versa il composto all’interno dello stampo e livella la superficie con l’aiuto di una spatola. Inforna a 180 gradi per circa 40 – 45 minuti. Fai la prova stecchino prima di tirare fuori il ciambellone al cacao dal forno! Sforna, lascia raffreddare completamente prima di rimuoverlo dallo stampo. Se lo farai quando è ancora caldo, rischierai di rompere il ciambellone. Quindi spolverizza dello zucchero a velo sulla superficie del tuo dolce fatto in casa e porta in tavola!

