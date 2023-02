Tutte pazze per il taglio di capelli scalato di Chiara Francini

Abbiamo a lungo parlato della lampante predominanza dei tagli scalati sugli altri in materia di tendenze capelli da non perdere per la primavera-estate 2023: se pensando ad essi appare impossibile che nella mente non compaia in men che non si dica il famigerato “Rachel’s Haircut” di Jennifer Aniston, recentemente riproposto in chiave più moderna come C-cut, in questi giorni l’attenzione sul tema si sta spostando verso di un nuovo volto noto.

Complice con ogni probabilità la sua imminente partecipazione come co-conduttrice insieme a Chiara Ferragni, Paola Egonu e Francesca Fagnani al fianco di Amadeus all’attesissimo Festival di Sanremo 2023 non è potuto che saltare all’occhio – perlomeno dei più attenti – il taglio sfilato e super glamour di Chiara Francini: un look fresco, versatile, giovane ed ultra richiesto, il quale si presta a donare grande fascino a donne di diverse fasce d’età.

Focus sul look capelli di Chiara Francini: perché ci piace

Chiara Francini – Foto Instagram @attonlus

Le lunghezze morbide e leggere di Chiara Francini sono l’esatta materializzazione di tutto ciò che si può chiedere e pretendere da un taglio scalato in tempi recenti: la tecnica della scalatura è infatti concepita per conferire volume e regalare naturale movimento alla chioma, mentre le ciocche sfilate intervengono sulla quantità e sulla massa dei capelli alleggerendoli notevolmente pur permettendo al contempo di giocare e spaziare con acconciature semplici o più articolate.

La presenza della frangia a tendina a carezzare gli zigomi che l’attrice vanta, poi, addolcisce i tratti collocandolo tra gli hairstyle più cool del momento. Che dire, non ci resta che vedere quali look deciderà di sfoggiare sul palco dell’Ariston al fine di trarne ulteriore ispirazione!