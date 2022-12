A Natale manca davvero poco. C’è chi ha messo gli addobbi da più di un mese, chi lo ha fatto solo qualche giorno fa, ma ormai il mood natalizio è partito per tutti e quindi via a feste e preparazioni varie.

Anche il look deve essere adatto al periodo festivo, lo sa bene Chiara Ferragni che per questo Natale 2022, ha dimostrato di essere prontissima per le feste anche con il suo look. Dopo aver incantato tutti con un fantastico completino tempestato di cristalli che non fa passare inosservate, è arrivato il momento di dedicarsi alla manicure, che in occasione delle feste sono diventate super scintillanti e dall’effetto cangiante, lanciando così una nuova tendenza unghie natalizie.

La manicure natalizia di Chiara Ferragni

Le unghie natalizie di Chiara Ferragni sono un concentrato di luci – Foto Instagram @chiaraferragni

Un Natale all’insegna degli scintillii per l’influencer più famosa del mondo Chiara Ferragni. Per questo Natale, dove finalmente si torna alla normalità che il Covid aveva cancellato, la Ferragni, si è rivolta a Passioneunghie, il suo salone di bellezza di fiducia, e ha puntato tutto sui glitter multicolor, scegliendo l’effetto sparkling. Posta contenta il risultato su una delle Stories Instagram,mostrando il primo piano la cosiddetta “shade manicure” con tanto di didascalia: “Amo la nail art sparky per Natale”.

Insomma un mix di smalti scintillanti, tutti in tinte differenti e tempestati di glitter, che appaiono sullo sfondo delle immagini postate sul social che mostrano le mani dell’influencer in primo piano. Il risultato creato, non è stato solo brillante, ma le varie nuance hanno dato vita a un fantastico effetto cangiante che a seconda dei movimenti della mano, danno l’effetto di cambiare il colore delle unghie, passando dal viola all’azzurro, fino ad arrivare al rosa Big-Babool che tanto va di moda ora. E ancora una volta, Chiara Ferragni diventa l’apripista di una tendenza che a breve vedremo sulle mani di tantissime donne.