Quanti followers ha perso Chiara Ferragni dopo il caso Balocco? Meno fan, ma anche meno soldi

Chiara Ferragni, dopo il caso Balocco, ha perso molti followers e anche guadagni. Scopriamo insieme le cifre

Chiara Ferragni ha messo in pausa il suo profilo Instagram. Dopo il caso Balocco scoppiato qualche settimana fa, l’influencer ha deciso di prendersi del tempo per sé.

L’ultimo post condiviso risale al 18 dicembre, quando Chiara pubblicò il video di scuse rivolto ai suoi fan e dove promise una donazione da un milione di euro all’Ospedale Regina Margherita di Torino.

Da quel momento più nulla, tranne un video esclusivo di Whoopsee.it che la ritraeva al parco insieme a sua mamma e i suoi due figli e qualche comparsata solo con la voce nelle storie Instagram sul profilo del marito Fedez.

Ma quanto costa a Chiara non pubblicare più niente e quanti followers ha perso l’imprenditrice digitale?

Scopriamolo insieme!

Chiara Ferragni va in rosso? Ecco quanti follower e guadagni ha perso

Dopo aver mostrato le sue unghie per le feste, Chiara Ferragni conta 29,5 milioni di follower. Se ad inizio mese stava quasi per raggiungere la cifra piena, adesso l’account della influencer presenta 157mila seguaci in meno.

La notizia della multa dell’Antitrust è spuntata il 14 dicembre e all’inizio le perdite sono rimaste contenute. Il primo giorno meno 8mila, 5mila il secondo, il terzo 9mila.

I follower hanno deciso di disiscriversi il giorno dopo la pubblicazione delle scuse.

Il 19 dicembre la Ferragni ha perso 50mila fan.

Tra il 24 e il 25 dicembre i follower sono tornati ad aumentare: 13mila per la vigilia e 5mila per Natale. Non si sa il motivo anche se alcuni utenti dicono che questi nuovi seguaci siano fake.

Bastano solo i siti giusti e qualche soldino.

Ma passiamo ai soldi persi. Chiara non guadagna solo perché ci fa vedere la sua vita, ma anche grazie alle sponsorizzazioni.

Infatti, nell’ultimo periodo la Ferragni stava pubblicando più volte al giorno e la maggior parte dei post erano collaborazioni.

L’nfluencer ha deciso di stare in silenzio durante tutto il periodo di Natale, momento in cui il marketing poteva portare grandi guadagni.

Non è possibile fare una stima, perché il guadagno dato da una pubblicità varia in base al tipo di campagna e al tipo di prodotto che si vuole vendere.

Per le uova di Pasqua, l’azienda dolciaria avrebbe pagato Chiara 700mila euro per due post.

Secondo il portale Hopper Hq, l’influencer guadagna 93mila euro di cachet per ogni pubblicazione. Considerando la frequenza di sponsorizzazioni che stava facendo Chiara, il danno potrebbe essere elevato.

Un’altra domanda sorge spontanea: il silenzio sta durando da settimane, questo potrebbe comportare qualcosa a livello di interazione social?

A rispondere ci pensa Yari Brugnoni di Not Just Analytics. Questo è un progetto che ha il fine proprio di analizzare i profili Instagram.

Secondo l’esperto Chiara non perderà la sua visibilità. In primo luogo perché dovrebbe non pubblicare niente per molto altro tempo e, in più, la Ferragni è fin troppo famosa per avere poca interazione.

L’unico motivo per cui l’influencer potrebbe far calare la sua visibilità, “è per via di una perdita di interesse e di fiducia delle persone nei suoi confronti“.

Basti solo pensare a quando Chiara Ferragni ripubblicherà. Saremo tutti nuovamente sul suo profilo e le testate giornalistiche torneranno a parlare di lei che ha “rotto il silenzio”