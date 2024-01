Dopo il caso Balocco che ha visto coinvolta Chiara Ferragni, AGCOM ha approvato delle nuove linee guida per gli influencer. Scopriamo quali

Dopo il caso Balocco che ha colpito Chiara Ferragni, AGCOM ha stilato delle nuove regole per chi lavora come influencer. Scopriamo quali sono le nuove linee guida e cosa comporta uno sgarro

AGCOM, anche nota come Autorità garante delle comunicazioni, ha creato delle nuove linee guida per migliorare il lavoro degli influencer.

Negli ultimi anni, questo mestiere ha sempre più preso piede nel mondo dei social e le regole non sono mai state molto precise.

Dopo il caso Balocco che ha visto coinvolta Chiara Ferragni, con i suo 29 milioni di followers, AGCOM ha pensato bene di mettere dei nuovi puntini sulle i.

In questo modo, la professione dell’influencer sarà meglio delineata così da evitare future “gaffe”.

AGCOM svela le nuove regole per gli influencer: più follower hai e più clausole dovrai seguire

Ancora non sono state rese pubbliche le nuove linee guida create da AGCOM. Si sanno, però, i primi dettagli generali.

La lente d’ingrandimento sarà puntata in particolar modo sugli influencer più seguiti. Chi avrà 1 milione di followers, sommati da tutte le piattaforme social, ed ha una reazione da parte degli utenti di almeno il 2%, dovrà seguire delle regole diverse.

Il fine di AGCOM è quello di accostare il lavoro di influencer a quello dei media tradizionali. In questo modo tutti rispetteranno il Testo unico sui servizi di media audiovisivi, ovvero l’insieme di leggi italiane che governano l’attività della televisione e della radio.

Gli influencer con più di 1 milione di follower dovranno rispettare le regole sulla trasparenza della pubblicità. Se prima la multa era minima, ora arriva fino ai 250mila euro.

I minori verranno maggiormente tutelati (multe tra 30mila e i 600mila euro) e ci sarà l’obbligo di una trasparenza societaria con “chiarimenti individuabili e contestabili“, spiega proprio AGCOM.

Inoltre, verrà creato un “tavolo tecnico“, una commissione di esperti in materia che avranno il compito di stilare una lista che riguardi la condotta che gli influencer con più seguaci dovranno seguire sui loro social.

Ma chi ha meno di 1 milione di followers non dovrà seguire nessuna regola? Sbagliato!

Gli influencer con migliaia di seguaci dovranno rispettare le leggi sulla pubblicità ingannevole e sulle pratiche commerciali scorrette.

Queste linee guida non sono state create solo ora dopo lo scoppio del caso Balocco che ha visto coinvolta l’influencer da milioni di followers (anche se ne ha persi molti), Chiara Ferragni, ma in realtà l’AGCOM ci stava lavorando già da un anno.

Infatti, già lo scorso luglio, la società aveva annunciato di aver iniziato la consultazione in merito a questo lavoro.

Non solo l’Italia si sta impegando su questo tema. Ad esempio, in Francia, è stata approvata una legge che riconosce l’influencer come una professione ma che impone anche delle specifiche. Non si possono promuovere contenuti su scommesse sportive, gioco d’azzardo, nicotina e chirurgia estetica.